Orquesta Sinfónica de Yucatán en Bellas Artes: Scarano y Ayala

La Orquesta Sinfónica de Yucatán estrenó Sinfonía de las Américas en Bellas Artes bajo Alfonso Scarano, con Kerson Leong como solista en concierto de homenaje musical.

Este sábado 24, la Orquesta Sinfónica de Yucatán, conocida cariñosamente como la OSY en Mérida, regresó a tierras chilenas para presentarse en el prestigioso Palacio de Bellas Artes. El concierto marcó el inicio de la dirección titular del nuevo maestro Alfonso Scarano, quien programó una obra significativa de Daniel Ayala, la Sinfonía de las Américas, en conmemoración del aniversario 120 del autor de la pieza. El evento contó con la participación del joven solista Kerson Leong, quien interpretó el Primer Concierto para violín de Paganini, destacando la resiliencia y el renacimiento de esta agrupación musical yucateca ante los desafíos políticos y administrativos del pasado reciente.

Redefinición Musical Yucateca en el Escenario

Casi un cuarto de siglo ha transcurrido desde que se escribió por primera vez sobre la orquesta, un periodo que refleja la larga trayectoria de adaptación y superación del conjunto. La programación del sábado incluyó entre las obras del programa el Primer Concierto para violín de Paganini, estructurado junto a nueve escenas seleccionadas de las suites del ballet Romeo y Julieta del compositor Prokofiev. Esta combinación de repertorio internacional y composiciones locales evidenció el doble rol de la OSY como ponte cultural entre México y Yucatán, reforzando su identidad en la capital del país.

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La decisión de incluir la Sinfonía de las Américas de Daniel Ayala no fue casual, sino un reconocimiento tardío pero necesario a un compositor relegado durante décadas. En diciembre de 2002, se publicó un comentario que señalaba cómo la música popular de Yucatán, con bambucos y jaranas de Guty Cárdenas o Armando Manzanero, ocultaba el valor del quehacer concertístico de figuras como Fausto Pinelo Río o José Rubio Millán. Daniel Ayala, nacido en Abalá, estudió con figuras como Ponce, Carrillo, Huízar y Chávez, y formó parte del Grupo de los Cuatro, un colectivo fundacional de la vida sinfónica en la región que históricamente ha carecido de la visibilidad merecida.

Historia de Supervivencia y Resiliencia Artística

La trayectoria de Ayala y la propia orquesta están marcadas por la lucha constante por la supervivencia institucional. En 1944, Ayala organizó una de las primeras sinfónicas de Yucatán que antecedieron a la actual OSY, la cual ofreció siete temporadas entre ese año y 1950. Sin embargo, las dificultades para obtener recursos y los vaivenes de la política local obligaron a abandonar el proyecto y abandonar el estado en 1955. Esta historia de fragilidad financiera y política se repitió con la nueva OSY, surgida gracias a la pasión de Don Adolfo Patrón Luján y Domingo Rodríguez Semerena, entonces director del Instituto de Cultura de Yucatán.

La agrupación ha tenido que sortear tempestades propiciadas por la ignorancia de gobernantes, como Ivonne Ortega, quien estuvo a punto de desaparecerla. Más recientemente, la falta de sensibilidad del actual gobernador Mauricio Vila, tras separarse del titular Juan Carlos Lomónaco (quien lideró la orquesta de 2009 a 2023), puso a la OSY en una situación crítica. La necesidad de nombrar un director interino de manera intempestiva generó incertidumbre sobre el futuro del conjunto, ya que el gobernador tenía menos de un año para concluir su mandato y se consideraba prudente esperar la transición política.

La Interinidad y la Llegada de Scarano

La encomienda de dirigir interinamente recayó en el compositor Javier Álvarez, quien invitó a un director con el mérito exclusivo de ser su compañero y haberle dirigido varias veces su obra Metro Chabacano. Lo que iba a ser un tránsito fugaz, diseñado para no complicar la decisión del próximo gobierno, terminó durando más de un año. Durante este periodo, se revisaron numerosas propuestas y se realizó el proceso habitual de selección, hasta que el maestro Scarano tomó las riendas de la OSY en enero de este año.

En marzo del año pasado, se consignó el daño significativo que el paso de un director interino laxo había causado a la agrupación. Poco quedaba de aquella colección solvente que había acompañado a grandes figuras como Pavarotti, Flórez, Brightman o Garança. El nuevo director se enfrentó a una realidad donde el rigor y la disciplina habían sido erosionados. Sin embargo, en tan poco tiempo, Scarano ha logrado apretar las tuercas y restaurar los estándares profesionales necesarios para elevar la calidad del ensayo y la interpretación, demostrando una capacidad de gestión artística urgente.

Interpretación y Homenaje a la Obra Local

El concierto abrió con el Primer Concierto para violín de Paganini, acompañado por Kerson Leong. Aunque Paganini componía acompañamientos rudimentarios para permitir que cualquier grupo los tocara a primera vista, el nivel de ejecución de la OSY y Scarano fue encomiable. Leong demostró un dominio notable sobre el arsenal técnico exigido, incluyendo armónicos, dobles cuerdas, pizzicati y la endemoniada cadenza de Emile Sauret. El solista correspondió a la ovación inicial con encores de Recuerdos de la Alhambra de Tárrega y el Largo de la Tercera Sonata de Bach, mostrando una sencillez notable en el Adagio espressivo.

El momento culminante fue el reestreno contemporáneo de la Sinfonía de las Américas de Daniel Ayala, una obra que dormía el sueño de los justos por más de siete décadas. Lamentablemente, el programa de mano no ofrecía información sobre las obras interpretadas, un descuido inadmisible dada la importancia simbólica de interpretar la obra de un compositor yucateco en el máximo recinto cultural del país. No solo se omitió el contexto histórico de la pieza, sino que tampoco se indicaron las cuatro secciones claramente diferenciadas que los oyentes pudieron escuchar, privando a la audiencia de la comprensión plena de la estructura de la obra.

La omisión de datos en el programa contrasta con las pretensiones de celebrar la identidad musical local en un escenario tan importante. La impresión general de la sinfonía sugiere que quizás la obra merecía más tiempo en el archivero antes de su reaparición pública, dada la falta de contexto presentado. Sin embargo, el esfuerzo por traer a Daniel Ayala al centro del escenario, casi un siglo después de su legado inicial, representa un paso crucial en la visibilización de la historia musical yucateca y la superación de las barreras que han mantenido su música en el olvido relativo por tanto tiempo.