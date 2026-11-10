Oscar de los Santos, hijo de inmigrantes, presidirá la Cámara de Representantes de Arizona

Oscar de los Santos será el primer demócrata en presidir la Cámara de Representantes de Arizona en 60 años, con una trifecta demócrata en el estado.

Oscar de los Santos, hijo de padres inmigrantes originarios de Jalisco, se convertirá en el primer demócrata en presidir la Cámara de Representantes de Arizona en 60 años. El cambio llegará a partir de enero, cuando el legislador asuma la dirección de la cámara estatal. De los Santos es latino y se identifica abiertamente como gay, un hecho que su entorno político considera histórico para el estado.

La victoria fue celebrada por los demócratas en el Capitolio de Arizona, donde se encuentran la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores. Según la información recogida en el lugar, por primera vez desde 1966 ambas cámaras tendrán mayoría demócrata, al igual que la gobernadora del estado, que también pertenece a ese partido. Los demócratas describen esta combinación como una trifecta.

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Mayoría demócrata en el Capitolio de Arizona

La mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y en la Cámara de Senadores permite al partido controlar el poder legislativo estatal junto con el poder ejecutivo. Con la gobernadora demócrata, el partido tendrá la posibilidad de coordinar agendas entre ambas instancias durante el próximo periodo legislativo.

El Capitolio también es el lugar donde en 2010 se aprobó la polémica ley SB 70. Esa norma convirtió a Arizona en el epicentro del debate sobre leyes migratorias en Estados Unidos, y otros estados replicaron su modelo. Por eso, el nuevo liderazgo demócrata en la cámara baja se percibe como un cambio visible en el mismo edificio donde se originó aquella legislación.

Postura de Oscar de los Santos sobre los inmigrantes

Oscar de los Santos afirmó que los ataques contra los inmigrantes deben terminar. Según sus declaraciones, las iniciativas lanzadas por los republicanos dentro de la Cámara de Representantes contra la población migrante serán detenidas bajo el nuevo liderazgo.

De los Santos también sostuvo que los demócratas se concentrarán en mejorar la vida de todos los habitantes de Arizona, incluidos los inmigrantes. El legislador planteó que su trabajo como presidente de la cámara se realizará en coordinación con la gobernadora demócrata, con el objetivo de atender a la comunidad latina inmigrante del estado.

Impacto para la comunidad latina en Arizona

Para la comunidad latina e inmigrante de Arizona, el cambio en la presidencia de la Cámara de Representantes representa un giro en el rumbo legislativo del estado. De acuerdo con las declaraciones de De los Santos, la prioridad de la nueva mayoría será frenar las iniciativas contra los inmigrantes y enfocarse en políticas que beneficien a todos los arizonenses.

El nombramiento de De los Santos tiene además un valor simbólico, porque una figura con origen inmigrante y orientación sexual abierta asumirá uno de los cargos más importantes del Congreso estatal. La fuente no detalla proyectos de ley específicos ni fechas adicionales para las votaciones, por lo que el alcance concreto de estas medidas dependerá de lo que la nueva legislatura apruebe a partir de enero.