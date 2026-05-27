Oso negro merodea en barrios de Saltillo y causa alarma entre residentes y conductores

Un oso negro ha sido avistado en varias colonias de Saltillo, incluyendo Panteones, Ampliación Óscar Flores Tapia y Cerro del Pueblo, generando temor y movilizando a las autoridades municipales para monitorear su desplazamiento y evitar incidentes.

La presencia inesperada de un oso negro recorriendo varios barrios de Saltillo ha generado gran preocupación entre los vecinos y los conductores de la zona.

Según los testimonios recogidos, el animal fue avistado por primera vez en la madrugada cerca del Panteón Santiago, en la colonia Panteones, cuando un automovilista logró capturar en video al mamífero cruzando una calle lateral mientras circulaba por la zona. Las imágenes se viralizaron rápidamente en distintas plataformas digitales, sorprendiendo a los internautas al mostrar a un oso de tamaño reducido desplazándose entre banquetas y carriles de una ciudad que, por lo general, no está habituada a la fauna silvestre de gran porte.

La sorpresa se intensificó cuando, a lo largo del mismo día, otros residentes informaron haber visto al mismo ejemplar en la colonia Ampliación Óscar Flores Tapia y en los alrededores del Cerro del Pueblo, áreas que combinan sectores residenciales con avenidas de alto tráfico. Los relatos de los vecinos describen al oso como desorientado y aparentemente asustado, lo que ha motivado que varios conductores reduzcan la velocidad y, en algunos casos, intenten ahuyentar al animal arrojándole objetos.

Estas acciones, aunque bien intencionadas, resultan peligrosas ya que el feligrés salvaje podría reaccionar con agresividad al sentirse amenazado. En numerosas fotografías y videos compartidos en redes sociales, se observa al oso caminando entre la acera y la calzada, con la mirada alerta, mientras los transeúntes mantienen una distancia prudente.

Las autoridades municipales, al conocer los reportes, activaron patrullas preventivas en los barrios donde se habían registrado los avistamientos, con el objetivo de monitorear el desplazamiento del animal y evitar incidentes que pongan en riesgo tanto a la población como al propio oso. Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la captura o reubicación del ejemplar por parte de los servicios especializados en manejo de fauna silvestre.

Las dependencias responsables han instado a la ciudadanía a no acercarse al animal, a evitar alimentarlo y a abstenerse de intentar fotografiarlo a corta distancia, medidas que reducen la posibilidad de una confrontación. Asimismo, se ha recomendado a los dueños de mascotas que mantengan a sus animales bajo resguardo y que cualquier avistamiento sea comunicado de inmediato a los números de emergencia locales, facilitando la intervención de profesionales capacitados.

La comunidad espera una pronta solución que permita que el oso regrese a su hábitat natural sin que se vea forzado a permanecer en entornos urbanos, mientras se refuerzan las acciones de prevención y educación ciudadana para manejar este tipo de situaciones en el futuro





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