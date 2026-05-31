Osos de Monterrey elimina a Dinos de Saltillo y avanza al Tazón México IX

Los Dinos pierden 33-5 ante los Osos en semifinal y quedan fuera del IX Tazón México; Caudillos de Chihuahua se prepara para la final contra Monterrey.

Los Dinos de Saltillo vieron truncado su sueño de alcanzar el campeonato al ser superados de forma contundente por los Osos de Monterrey en la semifinal de la Liga de Futbol Americano Profesional.

El marcador final de 33-5 dejó al equipo coahuilense fuera del IX Tazón México, cerrando una campaña que había despertado altas expectativas tras haber terminado entre los cuatro mejores de la temporada 2026. Desde el inicio del encuentro, los Osos impusieron su autoridad, aprovechando la ventaja de jugar en su casa y ejecutando con mayor precisión tanto en ataque como en defensa.

La ofensiva de los Dinos no logró encontrar ritmo alguno, mientras que la defensa fue superada por un ataque regiomontano que construyó una ventaja imposible de revertir. La derrota no solo eliminó a Saltillo de la contienda por el trofeo, sino que también subrayó la dificultad histórica que la escuadra ha tenido en su rivalidad con Monterrey, que se ha traducido en varios reveses en los últimos años.

Por su parte, los Caudillos de Chihuahua aseguraron su pase a la gran final al vencer a los Raptors del Valle de México por 25-22, definiendo así el duelo final del campeonato: Osos de Monterrey contra Caudillos de Chihuahua. El Tazón México IX se jugará el domingo 7 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario de la UACH, en la ciudad de Chihuahua.

El escenario favorece a los Caudillos, que buscarán coronarse como campeones en casa, mientras que los Osos llegan con la moral alta tras haber eliminado a los Dinos de manera abrumadora. La jornada promete ser una de alta tensión, con ambos equipos persiguiendo el título que representa la cúspide del fútbol americano profesional en México. Para los Dinos, el desenlace deja un sabor amargo y la necesidad de replantear su proyecto deportivo.

A pesar de haber mantenido una competitividad respetable a lo largo de la temporada, el equipo no logró dar el salto necesario en los playoffs para volver a disputar el escenario principal del fútbol americano nacional. La directiva y el cuerpo técnico deberán analizar los errores cometidos, reforzar las áreas débiles y definir una estrategia que les permita romper el patrón de eliminaciones tempranas.

Los seguidores de Saltillo, aunque desilusionados, mantienen la esperanza de que la franquicia pueda aprender de esta derrota y volver más fuerte en la próxima edición de la LFA, con la mira puesta en volver a luchar por el codiciado Tazón México





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