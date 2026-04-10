Osos de Monterrey se Imponen a Dinos de Saltillo en un Duelo de Infarto en el Arranque de la LFA 2026

En un partido lleno de emociones y bajo la lluvia, los Osos de Monterrey derrotaron a los Dinos de Saltillo con un marcador de 21-19 en el inicio de la temporada 2026 de la LFA. El encuentro, marcado por errores, castigos y una intensa batalla en el campo, mantuvo a los aficionados al borde del asiento hasta el último segundo.

Bajo una torrencial lluvia en la Sultana del Norte, los Dinos de Saltillo iniciaron su participación en la Temporada 2026 de la Liga de Fútbol Americano Profesional ( LFA ) con un enfrentamiento reñido contra los Osos de Monterrey, un partido que se decidió en los instantes finales con un marcador de 21-19 en el Estadio Banorte .

Este encuentro inaugural de la temporada ofreció un espectáculo de contrastes, con ambos equipos experimentando momentos de brillo y debilidad, donde los errores individuales y las penalizaciones jugaron un papel crucial en la dinámica del juego. La primera mitad del partido fue claramente dominada por el equipo local, los Osos. Su ofensiva, comandada por el quarterback Shelton Eppler, implementó una estrategia de ataque aéreo que demostró ser altamente efectiva, especialmente con Torin Justice como receptor principal. Esta conexión explotó las vulnerabilidades de la defensa de Saltillo, que sufrió errores en la cobertura y permitió tres anotaciones que complicaron el panorama para la escuadra coahuilense. Los Dinos, por su parte, tuvieron dificultades para establecer su ritmo ofensivo en los dos primeros cuartos. Sin embargo, antes del descanso, lograron responder con una serie ofensiva liderada por el quarterback Erick Niño, quien conectó con Christian Carter para un touchdown crucial que redujo la diferencia y mantuvo a Saltillo en la contienda. El juego experimentó un cambio significativo en la segunda mitad. Aunque la lluvia obligó a una breve interrupción, el regreso al campo reveló a unos Dinos más organizados en defensa y con una mayor capacidad de reacción. A pesar de contar con una oportunidad clara para acercarse en el marcador, errores propios, castigos y una sólida defensa de los Osos impidieron que concretaran puntos en una serie crucial. El punto de inflexión del partido llegó con una jugada defensiva. Donovan Banks perdió el balón en un fumble que fue recuperado por Luis Jaramillo, devolviendo la posesión a los Dinos en territorio rival. Aunque esa ofensiva no logró sumar puntos, sí marcó el inicio de un cambio anímico favorable para Saltillo. Minutos después, la defensa volvió a destacar con una intercepción que alteró el rumbo del encuentro. En ese momento, Kenney Solomon consiguió alcanzar la zona de anotación, acercando a los Dinos en el marcador. Con el punto extra exitoso, el equipo se colocó a tan solo 5 puntos de distancia al finalizar el tercer cuarto, dejando el resultado abierto para el cierre del partido. La tensión se elevó en el último periodo. Los Dinos aprovecharon su mejor momento del juego cuando David Zorrilla logró el touchdown que les otorgó la ventaja por primera vez en la noche, estableciendo el marcador en 19-18 y desatando la euforia en la banca de Saltillo. Sin embargo, el final favoreció a los locales. En una serie final bien administrada, los Osos avanzaron lo suficiente para ubicarse en posición de gol de campo. La ejecución fue precisa y, en los últimos segundos del encuentro, recuperaron la ventaja, sellando la victoria con un marcador final de 21-19. Es importante resaltar que, a pesar de su dominio inicial, los Osos no lograron sumar puntos en la segunda mitad, excepto por el gol de campo decisivo, lo que reflejó los ajustes defensivos implementados por los Dinos. No obstante, los errores, los castigos y las oportunidades desperdiciadas terminaron por inclinar la balanza a favor de Monterrey. El partido dejó sensaciones encontradas para Saltillo: por un lado, la capacidad de reacción y los ajustes realizados en la segunda mitad fueron positivos; por otro lado, los detalles que deberán corregir si aspiran a ser protagonistas en la temporada. La lluvia, fiel compañera de la noche, se hizo presente de nuevo al final del encuentro, sellando un cierre emocionante que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos y que marca un inicio prometedor para la campaña 2026 de la LFA





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