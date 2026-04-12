Ozempic Falsificado: Alertas y Riesgos de Medicamentos Ilegales para Bajar de Peso

La falsificación de Ozempic, Wegovy y Saxenda se dispara en México y otros países, impulsada por la alta demanda para perder peso y la venta ilegal en plataformas online. Autoridades sanitarias emiten alertas por los riesgos para la salud.

En Sinaloa, el monstruo de Gila, un reptil cuyo veneno inspiró el desarrollo de medicamentos, se convierte en un símbolo inesperado en la conversación sobre la pérdida de peso . El Ozempic , fármaco que emula la acción de la hormona GLP-1 para aumentar la sensación de saciedad, se ha popularizado en Google, especialmente en Sinaloa y otras entidades como Ciudad de México, Nayarit, Querétaro y Sonora, atrayendo tanto a pacientes diabéticos como a individuos que buscan adelgazar.

La creciente demanda ha provocado un auge en las búsquedas en línea y, lamentablemente, también ha impulsado la proliferación de versiones falsificadas del medicamento, representando un grave riesgo para la salud pública. La venta ilegal de Ozempic y otros fármacos similares, como Wegovy y Saxenda, se concentra en el mercado negro, alimentado por la búsqueda de alternativas más económicas y por la promoción de actrices e influencers en redes sociales, lo que ha exacerbado la situación, ya que muchos consumidores no cuentan con supervisión médica y acceden a estos fármacos sin la debida información. \La venta de medicamentos falsificados, impulsada por la alta demanda y el costo original del producto, se realiza principalmente a través de Internet, redes sociales y plataformas web. Expertos en salud y regulación sanitaria, como el Dr. Gilberto Castañeda y Hagen Weiss, coinciden en señalar que la popularidad de estos medicamentos para bajar de peso y el precio original de alrededor de 4,000 pesos son los principales factores que impulsan la falsificación. La compra de versiones ilegales, ofrecidas a precios significativamente más bajos, implica un riesgo considerable para la salud, ya que no existe garantía de seguridad, calidad, ingredientes o condiciones de transporte y almacenamiento. La falta de regulación y control en la venta de medicamentos a través de plataformas no oficiales facilita la entrada de productos adulterados, con ingredientes desconocidos y potencialmente peligrosos. \Las autoridades sanitarias, incluyendo la COFEPRIS en México, han emitido alertas continuas sobre la falsificación y venta ilegal de Ozempic y otros medicamentos similares. La COFEPRIS ha emitido al menos seis advertencias sanitarias, cuatro de ellas relacionadas con el Ozempic, el fármaco más reconocido entre los agonistas GLP-1. La proliferación de estas alertas en los últimos años, con un aumento significativo en 2026, refleja la creciente preocupación por la amenaza que representan los medicamentos falsificados. Se han reportado eventos adversos graves por el uso de Ozempic falsificado en otros países, incluyendo la presencia de insulina de rápida acción, que puede causar hipoglucemia mortal, y contaminación bacteriana. Es fundamental que la población esté informada sobre los riesgos asociados con la compra de medicamentos fuera de canales oficiales y que consulte a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento. La protección de la salud pública requiere de una vigilancia constante y una regulación efectiva para combatir el mercado ilegal de medicamentos y asegurar que los pacientes reciban productos seguros y de calidad





ExpPolitica / 🏆 15. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ozempic Falsificación Pérdida De Peso Medicamentos Ilegales Riesgos Para La Salud

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Deterioro en embovedado de arroyo en Silao genera preocupación por riesgosHabitantes de Silao, Guanajuato, expresan alarma ante el avanzado deterioro del embovedado de un arroyo en la colonia Progreso, señalando riesgos de colapso, focos de infección y peligro para peatones. Solicitan a las autoridades una pronta reparación ante la inminente temporada de lluvias.

Read more »

Incendio en Dos Bocas: Pemex descarta riesgos tras nuevo siniestro en la refinería OlmecaPemex asegura que no hay peligro para la población tras incendio en Dos Bocas; investigan causas del segundo siniestro en menos de un mes

Read more »

Torreón construye barda en panteón 2 para evitar tiraderos y riesgosLa obra busca frenar el ingreso de basura y reforzar la seguridad; también reportan retiro de escombro y reparación de tumbas

Read more »

Tras incendio en Dos Bocas, ayuntamiento de Paraíso exige a Pemex evaluar riesgos para la poblaciónEl gobierno local solicitó que se realice un monitoreo de la calidad del agua y de posibles afectaciones a la salud pública y a las viviendas de comunidades cercanas.

Read more »

Parkinson duplica su prevalencia en 25 años; IMSS advierte sobre síntomas y riesgosEl IMSS advirtió que la Enfermedad de Parkinson ha duplicado su prevalencia en los últimos 25 años a nivel mundial.

Read more »

La Corte avala congelamiento de cuentas sin orden judicial: Ampliación del poder estatal y riesgosLa decisión de la Corte de validar el congelamiento de cuentas bancarias por la UIF sin orden judicial amplía la capacidad del Estado para intervenir en el patrimonio ciudadano, generando preocupación por la vulnerabilidad y posibles motivaciones políticas. Se analiza el impacto de la medida, el cambio en la postura de la Corte, y los riesgos asociados.

Read more »