Pachuca golea 4-1 a Atlas y escala a séptimo lugar en Liga MX

Pachuca venció 4-1 a Atlas en la Jornada 16 del Apertura 2026 con goles de Capasso, Idrissi y Rondón para liderar su búsqueda de cuartos de final.

El Club de Fútbol Pachuca demostró superioridad táctica y ofensiva al vencer por 4-1 al Club Atlas en el marco de la Jornada 16 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Este contundente triunfo permite a los Tuzos ascender a la séptima posición de la Tabla General, manteniendo así su esperanza realista por asegurar uno de los ocho cupos disponibles para la disputa de los Cuartos de Final.

Marcación temprana define el duelo

El encuentro inició con un ritmo frenético que sorprendió desde el minuto 5 cuando Oussama Idrissi realizó un desborde por la banda izquierda y sirvió un centro preciso. El balón llegó hasta Manuel Capasso, quien terminó empujando el esférico a su propia portería para abrir el marcador favorable a la visita con un 1-0 inicial. Apenas seis minutos después, en el minuto 11, Idrissi volvió a ser protagonista al construir una pared magistral con Salomón Rondón dentro del área grande para definir con clase y ampliar la ventaja a 2-0.

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Reacción local y penal decisivo

Tras el entretiempo, el conjunto local intentó reaccionar para recuperar el control del partido. En el minuto 52, José Lozano realizó una buena conducción que liberó el esférico para Manuel Capasso, quien se reivindicó del autogol con un riflazo que redujo la diferencia a 2-1. Sin embargo, el equilibrio se rompió en la recta final cuando Juan José Purata cometió falta dentro del área sobre Eduardo Bauermann, lo que derivó en un penal salado por Salomón Rondón al minuto 75 para poner el 3-1 definitivo.

Expulsión y gol de volea cierran partido

La noche se complicó para el Atlas al minuto 80, cuando Adonis Frías recibió tarjeta roja directa tras una entrada dura sobre el tobillo de Kenedy. Aprovechando la superioridad numérica, Eduardo Bauermann conectó un tiro de esquina perfecto al minuto 90+2 con una volea impresionante para firmar el 4-1 final. Este resultado coloca a los Tuzos en un gran momento futbolístico y los mantiene en la pelea por los puestos de ventaja.