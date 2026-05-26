Paco de la O admite amenazas y audios en contra de Gaby Platas

Paco de la O, actor y presentador de televisión, admitió amenazas y audios en contra de Gaby Platas, su ex pareja, durante una transmisión en vivo. La actriz y comediante alarmó en redes y recurrió a su cuenta en Twitter para compartir los audios y escribir un mensaje de preocupación.

La polémica entre Gaby Platas y Paco de la O resurgió a raíz de que el actor reapareció para hablar de las denuncias que hay en su contra por presunta violencia.

Por su parte, la actriz y comediante alarmó en redes porque reaccionó con un mensaje para externar su preocupación. Como informamos, el también presentador de televisión, de 60 años de edad, le concedió una entrevista a Raúl Rodríguez, titular del podcast ‘Transformalia’, que fue dada a conocer el pasado 21 de mayo y mediante la que habló de las acusaciones de sus exparejas Malu Carreras y Gaby Platas.

En el caso de Gaby Platas, con quien estuvo casado casi 10 años, aseguró que ella mintió al decir que él le mandó mensajes románticos. Sin embargo, durante una transmisión en vivo, Paco de la O admitió que existen audios con los que le hizo amenazas a Gaby Platas.

Estos audios fueron dados a conocer el 22 de mayo por el periodista argentino Javier Ceriani en su programa en YouTube mediante el que se escucha lo siguiente: ‘Voy a hacer una serie de declaraciones a través de mi plataforma, a través de YouTube (... ). Voy a empezar a hacer declaraciones diarias en relación a Malu y Gabriela; voy a decir la neta de lo que pasó y se van a enterar de quienes son.

Lo de Gabriela, sí, me voy a ir a la yugular y ya, que truene Troya, total, ya perdí todo y ellas no han perdido nada. Y lo lamento mucho por Malu porque no tiene un varo, pero a Gaby sí, no se la va a acabar’. Una vez más… si algo me llegara a pasar, sabemos de dónde viene.

Por la situación, Gaby Platas, de 52 años, recurrió a su cuenta en Twitter -red ahora llamada X- y publicó el video de Javier Ceriani con el que se difundieron los audios de Paco de la O y escribió lo siguiente: ‘Una vez más, si algo me llegara a pasar, sabemos de dónde viene’.

Previamente la integrante del programa ‘Me caigo de risa’ ya había dado a conocer que existe una orden de restricción en contra de Paco de la O, quien, aseguró, la contactó con mensajes románticos en medio de la denuncia que Malu Carreras interpuso contra él por presunta violencia doméstica; además de la denuncia, la actriz igual dijo que hay una orden de restricción en contra de su ex. En la entrevista con Raúl Rodríguez, el actor dijo que no ha recibido notificación de estas medidas legales





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