Paco de la O admite crisis económica y denuncia por violencia de género

El actor Paco de la O admitió vivir una dura crisis económica y denunció haber sido blanco de violencia de género por lograr escapar de un matrimonio cargado de abuso y amenazas. Renoviando sus acusaciones, agregó que en su vida había ayudado a mujeres que estaban en situaciones similares, en las que no solo se trataba de la violencia física, sino también la psicológica, emocional y sexual. De esta manera, se refirió a su venezolano de haber ayudado a víctimas de violencia durante años. Además, de resolver este caso, el actor reconoció que su entorno ha sido maltrecho en toda la situación, y competentes sindicar que el hecho de que mares provoke este tipo de comentarios sobre él demuestra ser tratado injustamente. Algunas de las acusaciones que ha guardado son críticas y difamatorias contra el actor durante sus muchas despliegues de creación, y el hecho de que haré espera un intento de difamación detrás del caso.

El actor Paco de la O se disculpó y confesó que vive una severa crisis económica donde no tiene ni para comer, esto fue lo que señalóCompartirEl actor Paco de la O habló sobre las acusaciones de violencia en su contra hechas por Gaby Platas, su exesposa, y Malu Carreras, su exnovia.

El actor comentó cómo se encuentra y su versión de la historia que se ha desarrollado desde hace algunos meses. Paco de la O ha sido acusado por 3 exparejas de violencia de género, y en una entrevista con Mara Patricia Castañeda reveló que atraviesa una fuerte crisis económica por falta de empleo, en la que señaló que: "No tengo que comer, se me ha difamado de una manera espantosa sin pruebas".

También comentó que en su matrimonio con el conductor vivió momentos de violencia y sufrió violencia de género durante su relación, por lo que presentó una denuncia. Paco de la O pidio disculpas a su entorno por las acusaciones en su contra y negó todas las acusaciones en su contra y expresó que las tres exparejas que lo señalan están equivocadas e incluso sugirió que hay una campaña de difamación.

Aquí hay algunos temas en los que Paco de la O habla en su entrevista: 1. Crisis económica. 2. Accusaciones de violencia de género. 3. Historia de violencia y denuncias. 4.

Asistencia a mujeres en situaciones de violencia y crisis. 5. Difamación y campaña de difamación en contra suya





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