Padrastro asesina presuntamente a menor de edad en el Estado de México

Un menor de edad fue asesinado presuntamente por su padrastro en la colonia San Martín de Porres, Estado de México. El agresor habría actuado bajo los efectos de alguna sustancia. La comunidad está consternada.

La trágica noche del jueves 9 de abril se tiñó de luto en la colonia San Martín de Porres, en el Estado de México, tras el brutal asesinato de un menor de edad, presuntamente a manos de su padrastro. Los hechos ocurrieron en un domicilio situado en la calle Francisco I. Madero, aledaño al Mercado de San Martín Caballero.

Según informes preliminares, el agresor, identificado como Carlos “N”, habría actuado bajo la influencia de alguna sustancia, desencadenando una violenta agresión contra el niño, cuya edad estimada oscila entre los 6 y 10 años. Testigos presenciales relatan que la agresión no se limitó a golpes, sino que Carlos “N” empleó un arma blanca, presumiblemente un cuchillo, para infligir heridas mortales en el cuello del menor, causándole la muerte de manera prácticamente instantánea. La brutalidad del ataque y la indefensión de la víctima han conmocionado a la comunidad, dejando una profunda huella de dolor y repudio. El impacto emocional se extiende a cada rincón de la colonia, con vecinos y residentes sumidos en la consternación y la indignación ante semejante acto de violencia.\El estruendo de la violencia, los gritos desesperados y el caos que se apoderó de la vivienda alertaron a los vecinos, quienes, en un acto de valentía y solidaridad, intervinieron para detener al agresor en su intento de huida. Acto seguido, lo entregaron a los agentes de la policía municipal que acudieron al lugar en cuestión de minutos. El arribo de una unidad médica no pudo evitar la tragedia. Los paramédicos, tras evaluar al menor, confirmaron su fallecimiento en el sitio. La escena del crimen fue acordonada por elementos del sector 13 de la Policía Municipal, quienes aseguraron el perímetro para facilitar las diligencias de los peritos. Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se presentó en el lugar para iniciar las primeras investigaciones, realizar el levantamiento del cuerpo y recabar las pruebas necesarias para integrar la carpeta de investigación por homicidio. La labor de las autoridades incluye la recopilación de testimonios, el análisis de evidencias y la determinación de las circunstancias que rodearon este terrible suceso. La búsqueda de justicia para la víctima y el esclarecimiento de los hechos son las prioridades inmediatas de las autoridades.\La colonia San Martín de Porres se encuentra sumida en el luto y la tristeza. La noticia del asesinato ha generado una ola de indignación y repudio entre los habitantes, quienes exigen justicia y claman por un castigo ejemplar para el responsable. El suceso ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los niños y la importancia de proteger a los menores de la violencia. Organizaciones locales y grupos de vecinos se han movilizado para expresar su condena y ofrecer apoyo a la familia de la víctima. El impacto del crimen se extiende más allá de los límites físicos de la colonia, resonando en la sociedad en general. La comunidad exige medidas para prevenir futuros actos de violencia y garantizar la seguridad de los niños. El caso ha reabierto el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección infantil y abordar las causas subyacentes de la violencia familiar. La investigación continúa en curso, y se espera que las autoridades esclarezcan completamente los hechos y determinen las responsabilidades pertinentes. La memoria del niño asesinado permanecerá viva en el corazón de la comunidad, impulsando la lucha por la justicia y la erradicación de la violencia





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