Padrastro Niega Maltrato tras Autopsia Revelar Muerte Violenta de Niño de 4 Años

Maicol Kevin González, padrastro de Ángel López, niño de 4 años fallecido, insiste en su inocencia a pesar de que la autopsia revela que murió por múltiples golpes en la cabeza. Él y la madre del niño, Mariela Altamirano, están arrestados como sospechosos principales.

Maicol Kevin González, el padrastro de Ángel López, el niño de 4 años cuya autopsia reveló una muerte traumática, ha hablado sobre los últimos momentos de vida de su hijastro. Contrario a los hallazgos forenses, que señalan que el menor falleció a causa de al menos 20 golpes en la cabeza y un edema cerebral, Maicol González minimiza los resultados de la autopsia.

Según el informe forense, la causa de muerte inicial, que los médicos atribuyeron a una repentina descompensación nutricional, ha sido completamente desmentida. La madre de Ángel, Mariela Altamirano, también está siendo investigada por su presunta participación en los maltratos y la posterior muerte del niño. Como resultado, la pareja fue detenida y se les considera los principales sospechosos en el posible homicidio del menor de edad. Se ha dictaminado que ambos permanecerán bajo custodia al menos durante los próximos seis meses. “Somos inocentes”: padrastro del niño Ángel López. Maicol González ha declarado enfáticamente que tanto él como Mariela Altamirano, la madre biológica de Ángel, son inocentes del fallecimiento del menor. Estas afirmaciones contrastan directamente con las contundentes pruebas forenses que exponen la brutalidad del suceso. El padrastro insiste en que nunca hubo maltratos, a pesar de las revelaciones de la autopsia. El martes pasado se llevó a cabo la primera audiencia judicial de Maicol y Mariela, donde se les imputan los cargos como principales sospechosos del asesinato a golpes de Ángel López. Durante esta audiencia, el padrastro relató los eventos que rodearon los últimos instantes de vida del pequeño Ángel. Ángel dejó de roncar y eso alertó a su familia. El padrastro describió que la noche previa al trágico suceso, la familia compartió una velada viendo televisión antes de acostarse. Al amanecer del domingo, el niño tuvo un accidente y se hizo del baño, por lo que fue cambiado. Posteriormente, volvió a dormir junto a su hermana menor. Alrededor de las 10:00 horas, los padres se percataron de que los ronquidos de Ángel habían cesado, lo que generó preocupación. Al acercarse para verificar, descubrieron que el niño ya no respiraba, según el testimonio del padrastro. Mientras aguardaban la llegada de la ambulancia, la madre de Ángel intentaba reanimarlo practicando maniobras de RCP. El padrastro de Ángel ha intentado defenderse, asegurando que su familia atravesaba problemas cotidianos comunes, similares a los de cualquier otra familia. Ha expresado, citado por medios de comunicación locales, que si existe alguna prueba de su implicación en maltratos, debería presentarse a través de los canales legales correspondientes y no mediante acusaciones públicas. La familia vive ahora bajo la sombra de una investigación que busca esclarecer la verdad detrás de la muerte de un niño de tan corta edad, cuya inocencia fue arrebatada de manera violenta





heraldodemexico / 🏆 31. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Maltrato Infantil Homicidio Autopsia Investigación Judicial Inocencia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Equipo de Katy Perry niega acusaciones de Ruby Rose: “son mentiras peligrosas e imprudentes”La modelo australiana acusó a Katy Perry de presunta agresión sexual; un representante de la cantante declaró para Rolling Stone que las acusaciones son “mentiras peligrosas”.

Read more »

Ruby Rose acusa a Katy Perry de agresión sexual; el representante de la cantante lo niegaLa actriz alega que eran amigas hace dos décadas, cuando habrían tenido lugar los acontecimientos

Read more »

Acusación ‘sacude’ a Katy Perry: Ruby Rose denuncia agresión y la cantante lo niegaLa actriz australiana asegura haber sido víctima de abuso hace más de una década, mientras el equipo de la cantante rechaza los señalamientos y recuerda su historial de falsos señalamientos públicos

Read more »

Ángel tenía 4 años y murió por desnutrición, pero autopsia revela perturbadora verdadEl cuadro de descompensación repentina del menor de edad conmocionó a la comunidad de la ciudad de Comodoro Rivadavia en Argentina debido a lo que hay detrás de la verdadera causa de muerte

Read more »

Luisa María Alcalde niega dejar la dirigencia de la 4T: 'seguiré al frente de Morena'Luisa María Alcalde niega que deje su cargo como presidenta de Morena.

Read more »

Rescatan a perrito víctima de maltrato en Tultitlán; presentaba severa desnutriciónEl animal se encontraba en un domicilio en condiciones insalubres y presuntamente era víctima de maltrato por parte de su propietario.

Read more »