Padre, madre, hermana, hermano: El misterio de los lazos familiares en la nueva obra de Jim Jarmusch

El aclamado director Jim Jarmusch presenta Padre, madre, hermana, hermano, un filme que explora las distancias emocionales y los secretos dentro de las familias a través de tres historias entrelazadas. La película se adentra en las complejas dinámicas entre padres e hijos, destacando la ajenidad, la incomprensión y la búsqueda de identidades ocultas.

El director Jim Jarmusch , reconocido por su estilo minimalista y su aguda observación de lo cotidiano, regresa con Padre, madre, hermana, hermano (Father Mother Sister Brother), un filme que desmenuza la compleja y a menudo distante relación entre padres e hijos a través de tres historias entrelazadas por un aura de misterio inherente a las dinámicas familiares.

El filme, que se presentó en el Festival de Venecia, se divide en tres segmentos bien diferenciados, cada uno con su propia ciudad y atmósfera, pero unidos por la exploración de los lazos familiares y los secretos que albergan. El primer segmento, titulado Padre, nos transporta a un bosque invernal de Nueva Jersey, donde un padre (interpretado por un misterioso actor) recibe la visita anual de sus hijos. El anciano, que reside en una cabaña aislada, se apresura a simular un desorden ficticio para luego restaurar el orden una vez que sus hijos se marchan. Este acto subraya una fachada que oculta una realidad diferente, una vez que su vehículo averiado es reemplazado por un coche de lujo, listo para ser disfrutado con una misteriosa acompañante y el dinero recibido de un hijo generoso. Esta historia introduce el tema de las apariencias y las verdades ocultas que a menudo se manifiestan en el seno familiar. El segundo relato, Madre, se centra en las hermanas Lilith (Vicky Krieps) y Timothea (Cate Blanchett), quienes orbitan la figura de su madre (Charlotte Rampling). Lilith, una lesbiana que oculta su orientación sexual al hacer pasar a su novia como chofer de Uber, y Timothea, una funcionaria distante en todos los sentidos, solo visitan a su madre una vez al año. A pesar de vivir en la misma ciudad, la conexión entre ellas es tenue. Durante la breve velada, las hermanas intentan presumir sus logros ante una madre que parece desconectada de sus realidades, ya sea hablando de influencers o de la preservación de monumentos. La partida apresurada y frustrada de ambas, cada una en su propio vehículo, refleja la falta de entendimiento y la brecha emocional que las separa. Finalmente, en Hermana hermano, seguimos a los gemelos neoyorquinos Billy (Luke Sabbat) y Shya, quienes, tras consumir microdosis de hongos y compartir cafés, visitan el apartamento parisino de sus recientemente fallecidos padres. Los padres, descritos como socialmente anticonvencionales y antisedentarios, pero profundamente amorosos, murieron en un accidente aéreo. Los gemelos, devastados, vagan por los espacios ahora vacíos, encontrando consuelo mutuo entre los objetos que su solidaria conserje, Madame Gautier (Françoise Lebrun), les ayudó a rescatar. El hermetismo de los ancianos, su aparente celo por preservar su vida secreta, se convierte en un punto de asombro y reflexión para los hijos, quienes se enfrentan a la imposibilidad de comprender completamente la existencia de sus padres. La vida secreta, como hilo conductor del filme, lleva la relación con los adultos mayores a extremos de ajenidad y desconexión. Jarmusch minimiza los grandes silencios de las conversaciones entre padres e hijos, presentándolos como eternos desconocidos, a menudo sin puntos en común. El director expone las caras ocultas de sus lunas decrépitas, proclamando la fragilidad, anonimato e impenetrabilidad de la existencia real. El humor seco característico de Jarmusch recopila y magnifica las delicadezas de sus obras completas, asentadas en un minimalismo que trasciende lo cotidiano al estilo de Raymond Carver, combinado con una filmación virtuosa de formas tajantes y diversas. La película impone una diafanidad visual y estilística cosmopolita que deslumbra y envuelve en una fascinación nunca densa, sino llena de un cuidado detalle significativo. Una sucesión de claves y guiños cómplices que disipan cualquier amargura irónica, profundizando un derrame de energía vital. Los motivos recurrentes, como jóvenes patinetos en cámara lenta que aluden a una vitalidad futura que irrumpe y escapa, los relojes Rolex como signos de estatus, el agua en sus diversas formas como símbolo de purificación y mejora, y la coincidencia del color rojo en los atuendos fraternos como referencia a arquetipos inconscientes, crean redes de sentidos prolongados y ultraconnotativas, invitando a la reflexión sobre la complejidad de los vínculos familiares y la búsqueda de identidad en un mundo en constante cambio





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