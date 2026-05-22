Padre sufre lesiones graves en la cabeza presuntamente causadas por hijo en Saltillo

Víctor Manuel 'N', de 57 años de edad, sufrió una grave lesión en la cabeza presuntamente provocada por su hijo con un bate de béisbol en Saltillo. El incidente se registró alrededor de las 07:30 horas en la calle 14 de Febrero, frente a la calle Sinceridad, y se reportó al número de emergencias a una persona lesionada tras una riña familiar.

Víctor Manuel 'N', de 57 años de edad, sufrió una fuerte lesión en la cabeza presuntamente provocada por su hijo con un bate de béisbol.

El incidente se registró en Saltillo y se registró alrededor de las 07:30 horas en la calle 14 de Febrero, frente a la calle Sinceridad. Según su versión, el hijo, Daniel 'N', de 38 años, comenzó a discutir con él y la confrontación fue subiendo de tono hasta que presuntamente tomó un bate de béisbol y lo golpeó en la cabeza. Fue la hermana del agresor y una vecina quienes intervinieron para desarmarlo y solicitar el apoyo de las autoridades.

Tras dejar lesionado a su padre y percatarse de que habían pedido ayuda, el presunto agresor salió del domicilio y se dio a la fuga. Los paramédicos brindaron atención prehospitalaria y lo trasladaron a la Clínica 89 para una valoración médica más completa





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Salto A Primera Instancia Proceso Judicial Denuncia Enfermedad Mental Incidente Familiar

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