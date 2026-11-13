Padre sufre quemaduras al proteger a su bebé de tubería rota en hospital del IMSS en Minatitlán

Alexis Antonio Ortiz Feria resultó herido en el Hospital General de Zona número 32 del IMSS en Minatitlán tras proteger a su hija de agua hirviendo que cayó por una tubería rota el 12 de noviembre.

Alexis Antonio Ortiz Feria sufrió quemaduras graves en la cabeza, nuca y brazos al interponer su cuerpo para proteger a su hija de nueve meses de una tubería de agua hirviendo que se fracturó en el área de Pediatría del Hospital General de Zona número 32 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en Minatitlán.

El incidente ocurrió la tarde del jueves 12 de noviembre, fecha exacta en que el agua a altas temperaturas comenzó a caer sobre las camas donde se encontraban hospitalizados varios pacientes, generando pánico inmediato entre los familiares y el personal médico presente en las instalaciones.

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Rescate improvisado y gravedad de las lesiones

Alexis Antonio Ortiz Feria relató con claridad que la fractura de la tubería se produjo prácticamente encima de la cama de su bebé, quien portaba un catéter colocado en el cuello por razones médicas, lo que le impidió realizar maniobras complejas y lo obligó a actuar con rapidez extrema para evitar daños mayores.

Con el apoyo crucial de una enfermera que estaba cerca, lograron desconectar a la menor, cubrirla con sábanas para proteger la piel expuesta y retirar a la niña de la zona de alto riesgo, aunque durante estas difíciles maniobras el padre recibió quemaduras de primer y segundo grado en su propia cabeza, nuca y brazos como consecuencia directa de la acción.

A pesar de la intervención rápida del padre, la bebé también sufrió quemaduras en las extremidades y en una mejilla, mientras que otras personas presentes en el área también resultaron afectadas, incluyendo una recién nacida con quemaduras en el rostro, un adolescente, otra menor con lesiones en las piernas y un familiar con daños en un brazo.

Historial de fallos técnicos y negligencia percibida

Alexis Antonio Ortiz Feria denunció además que días antes del accidente ya se habían registrado desperfectos en esa misma zona del hospital, específicamente el lunes anterior cuando parte del plafón se desprendió después de que un mapache ingresó al área, aunque el personal únicamente volvió a colocar el material sin realizar una reparación estructural adecuada.

El afectado manifestó su profunda inconformidad por la atención que recibió después del incidente, pues aseguró que el personal médico pretendían darle de alta a pesar de que presentaba dolor intenso e inflamación en la cabeza, nuca y brazos, lo que evidencia una grave falta de criterio en el manejo de pacientes con lesiones térmicas recientes.

Señaló que tampoco había recibido información suficiente sobre la evolución de sus lesiones ni sobre el tratamiento específico que requeriría para sanar, lo que incrementa la preocupación por la calidad de la atención sanitaria proporcionada en las instalaciones del Hospital General de Zona número 32 del IMSS en Minatitlán durante estos eventos críticos.