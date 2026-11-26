Las familias de los 43 normalistas marcharon desde el Ángel de la Independencia hacia el Hemiciclo a Juárez el 26 de noviembre para exigir documentos militares y justicia plena.

Las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa, junto con estudiantes de la Escuela Normal Rural, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y diversas organizaciones solidarias, iniciaron este jueves una movilización en la Ciudad de México. Esta acción se enmarca dentro de la "146 Acción Global por Ayotzinapa y México", un esfuerzo coordinado que busca mantener la presión social sobre las autoridades federales.

Movimiento exige documentos militares y verdad

Los padres de los 43 normalistas marcharon para exigir al Gobierno de México la verdad, la justicia, la presentación con vida de los jóvenes estudiantes y el encarcelamiento de todos los responsables involucrados en la desaparición ocurrida en 2014. Entre las exigencias centrales destaca la demanda de entrega de 853 documentos de inteligencia militar que fueron generados en Iguala durante 2014.

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Estos documentos son considerados clave para el esclarecimiento de los hechos y representan un obstáculo persistente en la búsqueda de justicia para las víctimas. La marchistas insisten en que el acceso a esta información es fundamental para contrarrestar la versión oficial que ha sido cuestionada por la comunidad internacional y por los familiares de los desaparecidos.

Participación del SME y apoyo estudiantil

Conforme a los datos registrados en la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, al contingente principal encabezado por las familias de los normalistas se sumaron estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas en respaldo a sus demandas.

La presencia del SME y de los estudiantes normalistas refuerza la dimensión social del reclamo, señalando que la justicia por Ayotzinapa trasciende a las familias directas y afecta a todo el movimiento estudiantil y sindical del país. Esta coalición busca demostrar la solidaridad organizada frente a la impunidad y la falta de transparencia en las investigaciones anteriores.

Impacto vial y seguridad en la capital

De acuerdo con las autoridades de la CDMX, la marcha comenzó a las 16:00 horas teniendo como punto de partida el Ángel de la Independencia, con destino hacia el Hemiciclo a Juárez, en la zona centro de la capital del país. La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina previó una asistencia aproximada de 300 personas a lo largo del recorrido entre Paseo de la Reforma y el Hemiciclo a Juárez.

Para garantizar la fluidez del tráfico, la SSC de la Ciudad de México estableció que las alternativas viales ante la marcha que parte del Ángel de la Independencia hacia el Hemiciclo a Benito Juárez este 26 de noviembre incluyen el Circuito Interior, el Eje 1 Norte, el Eje Central Lázaro Cárdenas, la Av. Chapultepec, la Av. Arcos de Belén y la Dr. Río de la Loza.

Contexto judicial y continuidad de la lucha

La movilización formó parte de las acciones periódicas impulsadas por las madres y padres de los 43 estudiantes para mantener vigente la exigencia de justicia y acceso pleno a la información oficial relacionada con el caso. Este escenario se complica por la reciente condena de José Luis Abarca, exregidor de Iguala, quien recibió 60 años de cárcel por su papel en el caso Iguala.

Sin embargo, los familiares consideran que las condenas individuales no satisfacen la necesidad de conocer el paradero de los jóvenes. La impunidad sigue siendo un tema central, ya que muchos responsables de los hechos de 2014 aún no han sido plenamente esclarecidos en todos los niveles de la cadena de mando militar y policial involucrados.