Padres de familia en León exigen la renuncia de la directora de primaria por maltrato y abuso de autoridad

Padres de familia de la escuela primaria Juan de la Barrera en León, Guanajuato, protestan contra la directora Alma Delia González, acusándola de maltrato a estudiantes con condiciones especiales, abuso laboral y discriminación. La tensión ha causado la salida de docentes y afectado el rendimiento académico. Autoridades de educación se reúnen con los manifestantes para buscar una solución.

Un grupo de padres de familia de la escuela primaria "Juan de la Barrera" en la ciudad de León, Guanajuato, han exigido la remoción de la directora del plantel, Alma Delia González, debido a presuntos malos tratos, abuso de autoridad y discriminación contra estudiantes con condiciones especiales, lo que ha desencadenado unambiente de tensión que afecta el rendimiento académico de los menores.

Desde tempranas horas de este jueves, los padres inconformes colocaron cartulinas en las instalaciones con consignas que demandan transparencia en el manejo de los apoyos gubernamentales, el cese de la discriminación hacia niños con alguna condición, el fin de la prepotencia laboral y dignidad y respeto para todo el personal docente y administrativo. Una de las pancartas, dirigida explícitamente a la directora, rezaba: "Maestra Alma Delia González, tu puesto te quedó grande, renuncia y deja de abusar del cargo, renuncia".

Los manifestantes argumentan que la gestión de González ha provocado la salida de maestros altamente capacitados que habían formado a los hijos de la comunidad, por lo que su demanda principal es que la directora abandone el cargo y se mantenga al personal docente estable. Lupita, madre de familia y una de las voceras del movimiento, declaró: "Por su culpa se van maestros muy buenos que han formado a nuestros hijos.

Lo que pedimos es que se queden los maestros y se vaya el problema, que es la directora". Los docentes que han abandonado la escuela han justificado su decisión alegando que son amedrentados por la directora, quien no les permite desempeñar su trabajo libremente. Testigos de estas acciones incluyen a las vocales de grupo, a quienes González exige cuentas mensuales de manera grosera y déspota, sin respetar el trabajo de las maestras.

El conflicto se aggravated con el testimonio de Sandra Hernández, madre de familia, quien denunció que su hijo, diagnosticado con una condición especial, fue maltratado físicamente por la directora, lo que la obligó a retirarlo del plantel e inscribirlo en una escuela privada. Sin embargo, según Hernández, la directora ha intentado tener injerencia en la nueva escuela, generando un acoso continuo contra el menor.

Sandra Hernández, quien también funge como presidenta del comité de participación social en la educación, se pronunció por una solución del conflicto que no requiera mediatización excesiva, para evitar afectar el entorno escolar de los estudiantes. En un intento por resolver la situación, padres y madres de familia ingresaron al plantel para sostener una reunión con autoridades de la delegación de educación de Guanajuato, con el objetivo de llegar a acuerdos.

Hasta el momento, la delegación de educación no ha emitido un comunicado oficial, pues el área de comunicación social indicó que la información será dada a conocer en cuanto se tenga. Durante la jornada, solo unos pocos estudiantes acudieron a clases, ya que la mayoría de los padres decidió no enviar a sus hijos en señal de protesta, aunque se mantuvo el horario normal de actividades





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