Padres de familia exigen docente en primaria de Mesillas ante rezago educativo

Padres de familia de la escuela José María Morelos y Pavón protestan por la falta de un profesor para alumnos de primero y segundo grado, exigiendo a la SEV una solución inmediata para evitar mayores retrasos académicos.

La comunidad escolar de la primaria José María Morelos y Pavón, situada en la localidad de Mesillas , atraviesa una crisis educativa que ha movilizado a los padres de familia. En una reciente jornada de protesta, los tutores de los 18 alumnos afectados por la falta de un maestro titular expresaron su profunda indignación ante lo que consideran un abandono por parte de la Secretaría de Educación de Veracruz ( SEV ).

La problemática, que se ha prolongado desde el pasado 10 de marzo, ha dejado a los estudiantes de primer y segundo grado en una situación de indefensión académica, sin la guía pedagógica necesaria para avanzar en sus programas de estudio y generando un rezago educativo que podría ser difícil de revertir si la situación continúa sin una intervención inmediata por parte de las autoridades competentes. Durante la manifestación, Norma Herrera, representante de los padres, enfatizó que este problema no es un hecho aislado, sino la repetición de una deficiencia estructural en la gestión educativa de la zona. Los padres recordaron con frustración experiencias pasadas en las que el personal enviado no solo carecía de la estabilidad necesaria para completar el ciclo escolar, sino que, en casos más graves, incurrió en prácticas discriminatorias contra los menores de la comunidad. Esta historia de irregularidades ha fracturado la confianza de las familias hacia la SEV, quienes ahora exigen que los nuevos docentes asignados no solo cuenten con la preparación académica técnica necesaria, sino que también posean una auténtica vocación de servicio, empatía y respeto por los derechos de los niños de Mesillas. La educación de calidad es un derecho fundamental que, según los manifestantes, está siendo vulnerado por la inacción administrativa. Ante la falta de una respuesta satisfactoria, la comunidad ha decidido endurecer su postura. Los padres de familia han dejado claro que su paciencia se ha agotado y que las movilizaciones no cesarán hasta que un nuevo profesor se presente en el aula para retomar las actividades académicas. Entre las medidas de presión que se contemplan está la organización de un viaje a la ciudad de Xalapa para llevar su reclamo directamente ante las oficinas centrales de la Secretaría de Educación. En un contexto donde la educación pública enfrenta múltiples desafíos, este grupo de ciudadanos busca visibilizar una realidad que afecta directamente al desarrollo intelectual y social de sus hijos, quienes merecen condiciones dignas para su aprendizaje. La comunidad permanece alerta, esperando que el diálogo con las autoridades rinda frutos y que la incertidumbre escolar se convierta en una pronta solución que garantice el bienestar de los 18 estudiantes perjudicados





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