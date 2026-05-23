Padres franceses abandonan a sus hijos en Portugal

El video del momento exacto en que los dos padres de Portugal abandonan a sus hijos de 3 y 5 años fue filtrado por CNN y difundido en plataformas digitales. Según investigaciones, los padres los dejaron a su suerte en una zona boscosa de Portugal, a un lado de la carretera, hace más de 1.600 kilómetros.

El video del momento exacto en que los dos padres de Portugal abandonan a sus hijos de 3 y 5 años fue filtrado por CNN y difundido en plataformas digitales.

Según investigaciones, los padres los dejaron a su suerte en una zona boscosa en Portugal, a un lado de la carretera, tras recorrer más de mil 600 kilómetros desde Francia. Los hermanitos fueron captados jugando en la parte trasera del vehículo, mientras los padres preparaban mochilas con ropa y comida para abandonarlos en la carretera nacional 253, a la altura de Alcácer do Sal, en la localidad de Comporta.

Horas después, un automovilista los avistó solos y llorando sobre la carretera, por lo que los trasladó para que recibieran atención médica. Los padres son puestos en prisión preventiva. La madre, Marine R., de 41 años, y su pareja, Marc B., de 55 años, fueron detenidos y acudieron este sábado al juzgado de Setúbal para reanudar su interrogatorio judicial, interrumpido durante la noche anterior tras varias horas de audiencia.

Dado que había cámaras de seguridad de una gasolinera que captaron a la madre y su pareja recién antes de abandonarlos con sus dos hijos, de 3 y 5 años, en una zona boscosa de Portugal, tras recorrer más de 1.600 kilómetros desde Francia. Los pequeños ajenos a lo que..





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