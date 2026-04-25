Palestinos Votan Después de Dos Décadas de Conflicto

Más de un millón y medio de palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza participan en las primeras elecciones locales en 20 años, marcando un hito en la participación cívica a pesar de las dificultades y la ausencia de Hamás en las listas electorales.

Después de dos décadas de conflicto y ocupación, los palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza han participado en un hito electoral significativo. Más de un millón y medio de palestinos acudieron a las urnas este sábado para elegir a sus alcaldes y concejales, marcando la primera vez en 20 años que se llevan a cabo elecciones locales en estas regiones.

La participación, aunque con un matiz de desánimo debido a las limitadas opciones y la prolongada situación política, alcanzó un 53.4%, demostrando un deseo persistente de participación cívica a pesar de las adversidades. La Comisión Electoral Central reportó que al menos 1.5 millones de personas estaban registradas para votar en Cisjordania, mientras que 70,000 estaban inscritas en Deir al Balah, Gaza.

La jornada electoral transcurrió en gran medida sin incidentes graves, aunque en un contexto de tensión constante debido a la violencia perpetrada por colonos israelíes contra las comunidades palestinas. Organizaciones como Al Marsad, con más de 500 observadores desplegados, verificaron el correcto funcionamiento de las elecciones, reportando solo algunos incidentes menores en las gobernaciones de Toubas y Nablus. La participación en estas elecciones locales refleja una tendencia similar a la observada en fases anteriores de elecciones locales palestinas.

El porcentaje de participación fue comparable al registrado en la segunda fase de las elecciones de 2022 (53.4%), pero inferior al 64.7% de la primera fase de esos mismos comicios en 2021. Un factor crucial que influyó en estas elecciones fue la ausencia del grupo islamista Hamás, que no presentó candidatos ni en 2021 ni en 2022, en protesta por la cancelación de las elecciones parlamentarias palestinas previstas para mayo de 2021.

Este sábado, Hamás mantuvo su postura de no participar, debido a su negativa a comprometerse con la solución de los dos Estados y, por ende, a reconocer al Estado de Israel. Sin embargo, en un gesto inusual, Hamás permitió a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) organizar elecciones locales en la localidad gazatí de Deir al Balah, lo que permitió a los residentes de esta área ejercer su derecho al voto por primera vez desde 2006.

La participación en Deir al Balah fue significativamente menor que el promedio general, alcanzando solo el 22.6%, posiblemente debido a las condiciones precarias y la reciente ofensiva israelí en la Franja de Gaza. La celebración de estas elecciones, aunque a nivel local, representa un paso importante para la democracia palestina, especialmente considerando la larga ausencia de procesos electorales.

En Cisjordania, los palestinos solo han podido votar en elecciones municipales en los últimos 20 años, mientras que las últimas elecciones presidenciales se celebraron en 2005 y las últimas legislativas en 2006. En Gaza, la situación es aún más crítica, ya que Hamás no ha autorizado la celebración de elecciones locales desde que asumió el control de facto de la Franja en 2007, tras expulsar a Fatah.

Las votaciones en Deir al Balah se llevaron a cabo en condiciones difíciles, con carpas improvisadas y urnas de madera debido a la prohibición israelí de la entrada de materiales electorales. A pesar de la devastación causada por la ofensiva israelí, que ha cobrado la vida de más de 72,000 personas desde octubre de 2023, y los continuos ataques, el alto el fuego vigente permitió que las elecciones se desarrollaran sin incidentes mortales en el territorio palestino.

Este acto de resistencia democrática, en medio de la adversidad, subraya la determinación del pueblo palestino de ejercer sus derechos y construir un futuro mejor





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