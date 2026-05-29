Pam Bondi se niega a responder sobre Trump en comparecencia por archivos de Epstein

La exsecretaria de Justicia de EE.UU. declinó contestar preguntas sobre la participación del presidente en la divulgación de documentos del caso, citando su comparecencia voluntaria. Legisladores demócratas la acusan de obstrucción.

La exsecretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi , compareció este viernes ante un comité de la Cámara de Representantes para declarar sobre la gestión de los archivos del caso Jeffrey Epstein .

Bondi, quien aceptó la comparecencia de manera voluntaria, se negó a responder preguntas específicas sobre la participación del presidente Donald Trump en la divulgación de dichos archivos. Según legisladores demócratas, tras consultar con un abogado del Departamento de Justicia, invocó su derecho a no responder cuestiones que considerara fuera del alcance de sucomparecencia voluntaria. El representante demócrata Dave Min calificó la actuación de Bondi como una farsa, señalando que no respondió a ninguna pregunta relevante.

Otro demócrata, James Walkinshaw, preguntó directamente sobre el conocimiento previo de Trump respecto a los delitos de Epstein, a lo que Bondi respondió: No estoy segura del alcance de su conocimiento. En su declaración inicial, Bondi defendió la actuación del gobierno de Trump, afirmando que la divulgación de los archivos se realizó cumpliendo una ley aprobada por el Congreso y firmada por el presidente. Señaló que el entonces subsecretario de Justicia y actual titular interino, Todd Blanche, supervisó el proceso.

Bondi admitió que el Departamento de Justicia cometió errores en las tachaduras de información sensible, pero sostuvo que se demostró un compromiso sin precedentes con la transparencia. La comparecencia, que se realizó a puerta cerrada, tenía como objetivo que los legisladores investigaran las decisiones de los fiscales sobre los asociados de Epstein, el manejo del mandato congresal para publicar los archivos y la posible participación de Trump.

El caso de Jeffrey Epstein, quien se suicidó en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio, ha generado una intensa presión pública para que se divulguen todos los documentos. Ghislaine Maxwell, condenada en 2021 por su papel en los abusos, ha sido trasladada recientemente de una prisión en Florida a un campamento en Texas.

Durante la comparecencia, sobrevivientes de los abusos se reunieron fuera del Capitolio para exigir cuentas a Bondi, denunciando que agentes de policía las empujaron. Una de ellas, Danielle Bensky, pidió a Bondi que recordara su humanidad y compasión. Los legisladores también confrontaron al presidente del comité, el republicano James Comer, quien aseguró que presionará para que se liberen los archivos completos, tal como exige la ley.

El episodio refleja la tensión política en torno a uno de los casos de abuso sexual más mediáticos de los últimos años





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