PAN abre la puerta a Grecia Quiroz para la gubernatura de Michoacán

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, expresó "hipercoincidencia" con la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, y abrió la posibilidad de que sea candidata a la gubernatura de Michoacán en 2027, destacando su liderazgo y visión crítica hacia MORENA.

El Partido Acción Nacional (PAN) ha manifestado un fuerte interés en la figura de Grecia Quiroz , actual alcaldesa de Uruapan, Michoacán , abriendo la posibilidad de que sea candidata a la gubernatura del estado en las elecciones de 2027.

Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, expresó durante una rueda de prensa celebrada este viernes 17 de abril, que existe una 'hipercoincidencia' entre su partido y los ideales de Quiroz.

Quiroz, quien asumió la alcaldía de Uruapan a finales del año pasado, ha ganado considerable popularidad. Su ascenso se vincula a su papel como figura visible del 'movimiento del sombrero', liderado inicialmente por su esposo, Carlos Manzo.

Trágicamente, Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025, en una represalia criminal relacionada con sus acciones como el primer alcalde independiente de Uruapan.

Romero Herrera, a pesar de no haber conocido personalmente a Quiroz, la describió como una mujer llena de 'determinación y valentía'. El dirigente panista subrayó que su partido busca líderes con quienes puedan dialogar para 'poner enfrente nuestras coincidencias'.

El dirigente nacional del PAN detalló que la 'hipercoincidencia' se fundamenta, en gran medida, en la percepción compartida de que el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y la Cuarta Transformación representan 'un fraude, una estafa'.

Esta postura crítica hacia el partido en el poder en el ámbito nacional y estatal es un punto clave que acerca a Quiroz con el PAN.

Por ello, Romero Herrera afirmó ante los medios de comunicación que 'por supuesto que está en nuestro interés' explorar una posible alianza o candidatura.

Reiteró la política de puertas abiertas del PAN, señalando que 'en el Partido Acción Nacional no tenemos las puertas cerradas para nadie y por supuesto que ella (Grecia Quiroz) es un liderazgo en Michoacán con quien quisiéramos platicar para ver en cuánto podríamos coincidir'.

La posibilidad de que Quiroz compita por la gubernatura abre un nuevo escenario político en Michoacán, consolidando al PAN como una fuerza que busca atraer liderazgos fuertes y críticos con el actual gobierno.

La referencia a la eliminación del Fondo Ambiental Veracruzano por parte de Cuitláhuac y su potencial utilidad ante un derrame, mencionada por Sergio Gil, parece ser un punto aparte y no directamente relacionado con la candidatura de Quiroz, aunque podría enmarcarse dentro de una crítica general a la gestión de recursos y problemáticas ambientales por parte del gobierno en turno, temática que podría resonar con los ideales que el PAN busca proyectar.

La figura de Grecia Quiroz, con su trayectoria reciente y la notoriedad adquirida tras la trágica pérdida de su esposo, se posiciona como una candidata con potencial para generar impacto en el panorama electoral de Michoacán. La apertura del PAN a negociar con ella refleja una estrategia de fortalecimiento y búsqueda de alianzas clave de cara a las próximas contiendas





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