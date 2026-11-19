Luisa Gutiérrez anuncia estrategia del PAN para la CDMX 2027: recuperar 4 alcaldías perdidas y defender 5 actuales, buscando 20 diputaciones locales.

El Partido Acción Nacional en la Ciudad de México ha definido su hoja de ruta para los comicios del 2027 con un objetivo ambicioso: consolidar su presencia política recuperando las cuatro alcaldías perdidas en 2024 y manteniendo las cinco que actualmente gobierna. Luisa Gutiérrez, presidenta nacional del PAN en la capital, declaró que el partido no solo busca sobrevivir, sino imponer su modelo de gestión basado en la eficiencia y la transparencia administrativa.

Estrategia para recuperar cuatro demarcaciones perdidas

La directiva capitalina busca ganar un total de ocho alcaldías, lo que implicaría reconvertir los territorios de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Magdalena Contreras y Tlalpan bajo su administración. Además, el partido aspirará a obtener veinte de las sesenta y seis diputaciones que conforman el Congreso de la Ciudad de México, un incremento significativo respecto a la presencia actual.

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En las elecciones de 2024, la oposición gobernaba nueve de las dieciséis alcaldías existentes. El análisis interno identifica como el error principal la defensa reactiva ante las acusaciones políticas. Esta estrategia consumió tiempo valioso que debería haberse dedicado a explicar las capacidades de gestión del partido frente a la ciudadanía.

Alegaciones sobre robo electoral y riesgos democráticos

Gutiérrez asegura que no existen riesgos en la voluntad popular, pero sí los ve en las acciones antidemocráticas del gobierno actual. La líder política señala el uso faccioso de las fiscalías y los institutos autónomos como herramientas para intimidar la oposición. Considera que estos actos buscan inhibir el trabajo político y el derecho al voto de la ciudadanía.

Un caso emblemático para el partido es la alcaldía de Álvaro Obregón. Luisa Gutiérrez sostiene que no perdieron la contienda, sino que les robaron el triunfo. El candidato de la coalición integrada por Morena, PVEM y PT, Javier López Casarín, rebasó el tope legal de gastos de campaña. Sin embargo, la autoridad electoral no repitió la elección, una decisión que el PAN califica como injusta.

Críticas al gobierno de Morena y casos locales

En Azcapotzalco, la crítica se centra en la incapacidad del gobierno para gestionar el agua contaminada. Luisa Gutiérrez afirma que la administración actual ha disparado la inseguridad y no mantiene los servicios públicos. El partido presenta estas fallas como evidencia de la tragedia que representa Morena en la gestión diaria de la ciudad.

Por el contrario, el PAN resalta sus indicadores en seguridad, infraestructura y servicios. Se menciona el medallero de seguridad donde gobiernan los panistas: Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Cuajimalpa y Cuauhtémoc. Según la presidenta del PAN, ningún gobierno de Morena supera a los panistas en ningún indicador de política pública.

Perfiles políticos y alianzas futuras

Sobre las alianzas para 2027, el PAN mantiene la puerta abierta a reconsiderar acuerdos con el PRI y el PRD. Luisa Gutiérrez afirma que no tendrán oídos sordos ante lo que pida la ciudadanía y la militancia. El partido evaluará las voces internas para tomar una decisión estratégica que no priorice el ego político sobre la representación.

También se analizan perfiles para la Jefatura de Gobierno hacia 2030. Se citan a Mauricio Tabe en Miguel Hidalgo y Alessandra Rojo de la Vega en Cuauhtémoc como figuras con capacidad de gestionar zonas con necesidades diversas. Se considera que la ciudad cuenta con grandes perfiles capaces de cambiar la realidad local si se les da la oportunidad electoral en el futuro.