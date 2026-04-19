PAN Denuncia Opacidad y Prisa en Selección de Consejeros del INE; Señala Cercanía con la Cuarta Transformación

El PAN expresa su profunda preocupación por el proceso de selección de consejeros del INE, calificando las acciones del comité como secretas y apresuradas, insinuando posibles favoritismos hacia afines a la Cuarta Transformación.

La designación de los finalistas para conformar el organismo electoral se ha visto envuelta en un manto de opacidad y premura, generando fuertes críticas por parte del Partido Acción Nacional ( PAN ).

Elías Lixa, coordinador parlamentario del PAN, descalificó rotundamente el procedimiento, afirmando que la definición de los candidatos, realizada de manera sigilosa y con aparentes vínculos con la Cuarta Transformación, constituye un presagio sombrío para la futura integración del Instituto Nacional Electoral (INE). "Sorprende la prisa, el sigilo nocturno y el secretismo con el que está actuando un Comité tan relevante, sin siquiera cumplir con su obligación de máxima publicidad", declaró Lixa, enfatizando la falta de transparencia en un proceso de tal magnitud. Manifestó su decepción ante la multiplicación de vicios en la selección de consejeros del INE, sentenciando que "nada bueno surge así", lo que deja entrever una profunda desconfianza en la imparcialidad del proceso. La vicecoordinadora del PAN, Noemí Luna, secundó las críticas, cuestionando la convocatoria y el desarrollo de la sesión del comité. "Cuando hay prisa, nocturnidad y opacidad, no hay confianza posible", señaló Luna, agregando que la forma en que opera el comité puede viciar el proceso desde su génesis. Adujo que un comité que actúa bajo estas circunstancias no fortalece al árbitro electoral, sino que lo debilita desde el principio, y que "lo que empieza mal... termina peor". Estas declaraciones subrayan la creciente preocupación del PAN sobre la integridad del proceso de selección y su posible manipulación para favorecer intereses políticos particulares. La preocupación del PAN no es un hecho aislado; el diputado Agustín Rodríguez se sumó a las voces críticas, cuestionando la urgencia y el horario inusual de la sesión nocturna y lanzando fuertes señalamientos sobre el desarrollo del proceso. "¿A qué le temen? Siempre en lo obscurito haciendo las cosas a escondidas como viles delincuentes", espetó Rodríguez, anticipando que este tipo de prácticas tendrán un impacto significativo en el panorama político y en la disputa electoral de cara a los comicios de 2027. El PAN, de manera reiterada, ha insistido en que la selección de consejerías para el INE debe ser un ejercicio transparente, regido por reglas claras y con acceso público a toda la información relevante. Esto, argumentan, es fundamental dado que este proceso tiene una incidencia directa en la conformación del órgano encargado de organizar las elecciones en el país y de supervisar el estricto cumplimiento de la normativa electoral. La exigencia de máxima publicidad y reglas del juego equitativas responde a la necesidad de garantizar que el INE sea un árbitro imparcial y confiable, cuya autonomía y legitimidad no se vean comprometidas por intereses partidistas o prácticas poco ortodoxas. La denuncia del PAN pone de manifiesto la fragilidad de las instituciones electorales cuando los procesos de selección se perciben como opacos o influenciados por agendas ocultas, lo que podría erosionar la confianza ciudadana en el sistema democrático. La controversia generada por la selección de consejeros del INE pone de relieve la importancia crítica de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en los procesos institucionales. El PAN, al alzar la voz contra lo que considera un accionar sigiloso y potencialmente sesgado, busca salvaguardar la independencia y la imparcialidad del órgano electoral, un pilar fundamental para la democracia mexicana. La insistencia en la necesidad de reglas claras y de publicidad en cada etapa del proceso subraya un principio democrático esencial: la confianza pública en las instituciones se cimienta en la apertura y la certeza de que los procedimientos se llevan a cabo de manera justa y equitativa, sin favoritismos ni agendas ocultas. La celeridad y el secretismo con los que, según el PAN, se está manejando la designación de finalistas levantan interrogantes sobre la objetividad de los criterios de selección y sobre la posible influencia de la política en la conformación de quienes habrán de velar por la legalidad de los futuros comicios. La crítica del partido de oposición no solo cuestiona la forma, sino también las implicaciones a futuro de contar con consejeros cuya selección ha estado teñida de dudas sobre su independencia y su apego a la neutralidad, elementos indispensables para el correcto desempeño del INE como garante del sufragio.





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