PAN exige a Sheinbaum nombrar titular de la Secretaría de las Mujeres y denuncia abandono de políticas de género

El Partido Acción Nacional urge a la presidenta Claudia Sheinbaum a designar a una titular para la Secretaría de las Mujeres, señalando que esta dependencia se encuentra sin dirección y que las mujeres no son prioridad para Morena. Las diputadas panistas denuncian que la creación de la secretaría fue un pretexto político y exigen perfiles especializados, no cuotas.

El Partido Acción Nacional ( PAN ) ha hecho un llamado urgente a la presidenta Claudia Sheinbaum para que nombre a una titular de la Secretaría de las Mujeres, denunciando que esta área se encuentra en el abandono y que las mujeres no son una prioridad para el gobierno de la coalición Morena .

A través de un comunicado, las diputadas panistas Paulina Rubio y Laura Álvarez Soto aseguraron que la creación de la Secretaría de las Mujeres, en lugar de representar un avance real, fue utilizada como un pretexto político para acomodar a Citlalli Hernández en una posición, y que hoy dicha dependencia carece de dirección y de una política pública focalizada en la protección y los derechos de las mujeres. Las legisladoras subrayaron que, a punto de cumplirse dos meses desde la creación formal de la secretaría, esta sigue sin titular, lo que evidencia una falta de compromiso con las causas femeninas, en contraste con el discurso de quienes afirman haber "roto el techo de cristal".

La diputada Paulina Rubio declaró que "es una pena que algo que se presumía elevar a rango de Secretaría, como la atención a las mujeres, hoy sea un área en el olvido". Por su parte, Laura Álvarez Soto lamentó que en México las mujeres sigan siendo asesinadas, desaparecidas y violentadas, y que las brechas de desigualdad persistan.

Ambas coincidieron en que la reciente marcha de madres buscadoras, previa al mundial, demostró que en lugar de ser atendidas, las mujeres fueron confrontadas por la fuerza pública.

"Quedó demostrado en la más reciente marcha previo al mundial con las madres buscadoras que en vez de atenderlas, les aventaron granaderos", afirmó Álvarez Soto. El Grupo Parlamentario del PAN reiteró su exigencia de que se designe a una persona con un perfil real, comprometida con las causas de las mujeres, y no como "pago político" o mediante cuotas.

"No más cuotas, no más designaciones como pago político, sino verdaderos perfiles que atiendan las causas y se dediquen a trabajar por política pública", puntualizaron. Las panistas remarcaron que, sin titular, no hay una dirección clara ni una política especializada para la protección de las mujeres.

Asimismo, el PAN condenó que la primera presidenta mujer del país tenga en "absoluto abandono y olvido" el trabajo de la Secretaría de las Mujeres, lo que refleja una contradicción entre el discurso feminista y la acción de gobierno. Finalmente, el partido hizo un llamado a la administración de Sheinbaum para que deje de lado las puras declaraciones y concrete acciones efectivas que realmente prioricen los derechos y la seguridad de las mujeres en México





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