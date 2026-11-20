El PAN acusa a Morena de preparar un andamiaje jurídico para mantener el control del INE hasta 2027. Jorge Romero exige la convocatoria a la presidencia del órgano electoral.

El Partido Acción Nacional ( PAN) ha lanzado una firme acusación contra el partido gobernante, Morena, argumentando que prepara un andamiaje jurídico para conservar el control del Instituto Nacional Electoral ( INE) más allá de los comicios federales de 2027. Este anuncio se produce en medio de la renovación de la presidencia del máximo organismo electoral mexicano, un proceso que el partido opositor considera crucial para garantizar la transparencia del sistema democrático nacional.

Acusación de Morena sobre control del árbitro electoral

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, detalló durante una gira de trabajo por Baja California Sur que su partido detecta señales claras de una maniobra política. Señaló que Morena busca mantenerse en el poder incluso si pierde el respaldo ciudadano en las urnas, una estrategia que el panista asegura que están anticipando con seis meses de antelación a la elección general. Romero declaró textualmente que el gobierno federal y Morena deliberadamente intentan adueñarse del arbitraje electoral, comparando la situación con un partido de fútbol que busca controlar al árbitro para que tome decisiones favorables, como marcar penales o fuera de lugar cuando les convenga.

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Riesgo de prórroga de Blanca Cruz García en el INE

El principal punto de conflicto identificado por el PAN es la ausencia de una convocatoria oficial para elegir a la nueva presidencia del INE. Esta omisión, según denuncian, podría resultar en la prórroga de Blanca Cruz García como presidenta provisional del órgano electoral durante todo el proceso de las elecciones de 2027. En dicho proceso se renovarán 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados, elecciones que el PAN considera demasiado importantes como para permitir que el árbitro tenga afinidades con el partido en el poder. Romero enfatizó que no puede haber una titular cercana a Morena, ni tampoco a otras fuerzas políticas como el PRI o el Partido Verde Ecologista de México.

Exigencia de convocatoria inmediata por parte del PAN

Ante este escenario, el líder del PAN exigió a la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados emitir la convocatoria de manera inmediata para iniciar el procedimiento de selección. Romero insistió en que el proceso debe realizarse conforme a la ley desde el principio hasta el final, asegurando el diseño de una presidenta verdaderamente independiente que no responda a intereses partidistas. Destacó que más allá de las dinámicas del PAN, esta exigencia se hace en nombre de millones de mexicanas y mexicanos que demandan una autoridad electoral imparcial y autónoma, libre de influencias políticas directas durante los comicios.

Estrategia de Michel González para la defensa ciudadana

Para contrarrestar lo que el PAN considera una subordinación del organismo electoral, la secretaria general del PAN, Michel González, anunció medidas concretas de movilización. González denunció explícitamente que la intención de Morena es mantener a Blanca Cruz García al frente del INE como una estrategia de influencia, y prometió que Acción Nacional promoverá activamente la participación ciudadana. La dirigente aseguró que se convocará a la sociedad civil y a diversas organizaciones a salir a las calles para defender pacíficamente, pero con toda firmeza, la autonomía del INE, argumentando que la confianza en la democracia se defiende en todos los frentes posibles.