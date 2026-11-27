Tres partidos nacionales se ausentaron del evento del INE. Morena, PT y PVEM defienden el límite de sobrerrepresentación. Vamos a analizar el impacto en las elecciones de 2027.

El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrentó un escenario dividido durante su reciente foro técnico, donde el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) decidieron no asistir. Esta ausencia marcó una ruptura significativa en la mesa de representantes partidistas, dejando a los partidos Morena, Partido del Trabajo (PT) y PVEM como los únicos grupos activos en la discusión sobre los límites de sobrerrepresentación y las reglas de asignación de las 200 diputaciones plurinominales de cara a 2027.

Ausencias estratégicas definen el debate

Solo cinco de los ocho partidos invitados participaban activamente en la mesa, una situación que generó comentarios directos por parte de la consejera Norma Irene De la Cruz Magaña y del representante de Paz, Ernesto Guerra Mota. La consejera señaló explícitamente la falta de los dos partidos con el registro más antiguo en el país, justificando así que las intervenciones iniciales correspondieran al PT. De su lado, Guerra Mota afirmó que no le sorprendía la ausencia de tres fuerzas nacionales, instando a los presentes a considerar quiénes faltaban como un elemento clave para entender la dinámica política actual.

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Defensa del statu quo por parte de la coalición gubernamental

Los partidos de la coalición oficialista mantuvieron una postura firme y unificada, argumentando que las reglas vigentes no deben modificarse arbitrariamente. Carlos Alonso Castillo, representante de Morena, cuestionó la decisión de PAN y PRI de no asistir, señalando que hubieran tenido la oportunidad de impulsar cambios legislativos en el periodo pasado. Castillo reiteró que el artículo 54 de la Constitución establece claramente que las plurinominales se asignan por partido, no por coalición, y rechazó cualquier intento de alterar estos criterios para las elecciones de 2027.

Silvano Garay, del PT, respaldó esta visión al indicar que la asignación por partido se aplica ininterrumpidamente desde 2009. Garay explicó que modificar este sistema requeriría reformas constitucionales y legales profundas, por lo que consideró que las reglas ya están suficientemente definidas para el proceso electoral futuro. Por su parte, Fernando Garibay Palomino, del PVEM, coincidió en que sin cambios legislativos previos, no es posible ajustar los criterios. Garibay defendió la asignación individual como una garantía esencial para la representación de las minorías políticas.

Críticas sobre la distorsión entre votos y curules

Mientras tanto, Marco Antonio Baños Martínez, representante de Somos, presentó datos detallados para argumentar que el sistema actual distorsiona la relación democrática entre los votos recibidos y los escaños obtenidos. Baños destacó que Morena, PT y PVEM obtuvieron conjuntamente 54 por ciento de los votos, pero concentraron 73 por ciento de las diputaciones plurinominales. Para ilustrar esta brecha, mencionó ejemplos específicos: el PAN logró 17.6 por ciento de la votación y 72 diputaciones, mientras que el PVEM, con 8.7 por ciento, consiguió 77 escaños, casi la mitad de los totales de la cámara.

El representante de Somos también señaló que el PT obtuvo 5.7 por ciento de los votos y 51 diputaciones, en contraste con Movimiento Ciudadano, que alcanzó 11.4 por ciento de los votos pero solo obtuvo 27 curules. Baños argumentó que aplicar el límite de ocho por ciento individualmente a cada partido de una coalición permite que la suma de sus porcentajes de sobrerrepresentación exceda los niveles justos. Ante esta situación, pidió al INE revisar la afiliación efectiva y propuso diferir la votación para evitar acuerdos apresurados.

Antecedentes históricos y próximos pasos institucionales

Ernesto Guerra Mota reconoció que existen distorsiones históricas desde 2012, pero aclaró que no propone cambiar la fórmula ni la Constitución para 2027. Guerra sostuvo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya avaló la práctica de la afiliación efectiva, indicando que las reformas corresponden a otro momento político. En un tono académico pero crítico, el exconsejero presidente del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, pidió al INE revisar la fórmula de asignación y recuperar el espíritu de la reforma de 1996. Woldenberg argumentó que, ante dudas sobre la norma, se debe consultar el origen legislativo de las reformas de 1996 y 2007, en lugar de limitarse a una lectura literal.

Woldenberg recordó que la Constitución está por encima de las leyes y reglamentos, y que el artículo 54 mantiene sus elementos fundamentales desde 1996. Las autoridades del INE ahora enfrentan un calendario estricto para avanzar en estas definiciones. El anteproyecto será discutido el viernes 27 de noviembre en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. Si obtiene el aval de sus integrantes, será enviado al Consejo General, donde está previsto que se discuta y vote el lunes 30 de noviembre, cerrando el ciclo de decisión para las reglas electorales de 2027.