PAN respalda a Maru Campos en evento multitudinario; Fox y Calderón critican al gobierno

Miles de simpatizantes del PAN se congregaron en Chihuahua para apoyar a la gobernadora Maru Campos, quien enfrenta un juicio político. Los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, junto con el líder nacional del PAN, Jorge Romero, denunciaron la persecución política y llamaron a defender la democracia.

El evento se realizó para dar respaldo a la gobernadora de Chihuahua , Maru Campos , a quien Morena le inició un juicio político por el caso del narcolaboratorio que partió frente de la deportiva en la calle Pascual Orozco en la capital del estado, hacia el Centro de Convenciones.

En el centro de convenciones había cientos de simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN), tanto del estado de Chihuahua como de otros estados del país, así como figuras políticas nacionales. Jorge Romero, líder nacional del PAN, en su mensaje comentó que en Chihuahua se iniciaron muchas luchas por la democracia del país. A ellos también les decimos: se meten contigo, mi gober, y se meten con todas y todos nosotros. Que lo midan.

Un pelo te tocan y todos y todas a las calles. Te habremos de defender hasta donde tope, todo nuestro respaldo y toda nuestra defensa, dijo Romero. Afirmó que actualmente en el país hay solo de a dos: o se está con quienes juraron defender al país y se aliaron con el crimen organizado, o se está con quienes lo combaten.

Al recinto acudieron miles de simpatizantes panistas del estado, quienes al unísono junto con el líder nacional del PAN gritaron Yo con Maru. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en conferencia de prensa afuera de la Fiscalía General de la República (FGR) el 27 de mayo de 2026. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL es el equivalente de mujer para los bárbaros del norte. No se trata del tema de la gobernadora valiente, poderosa, excelente.

Esta marranada no progresará, no quitará el valor a los principios sagrados de la civilización occidental: democracia, solo saben dispendiar el presupuesto nacional, pero la democracia no es ciega que hoy son gobiernos que traicionan radicalmente lo que propusieron en campaña. En eso está la puñalada trapera. En eso está la Otra de las personalidades que dio su respaldo a Maru Campos fue el expresidente de México, Vicente Fox.

Del punto donde nos encontramos y el primer paso, el paso más importante que quiero dejar aquí con ustedes es que en el 2027 logremos un mínimo de que nadie tenga mayoría en ele inclusive los estatales, para ustedes, por qué para nosotros es claro, vamos a ponerles el freno a un caballo desbocado, vamos obligar a dialogar por el presupuesto, a dialogar por los cambios legales y constitucionales. Recuerden que hoy estos tipejos ya llevan, han tejido un impresionante conjunto solo para volverse autocráticos, solo para volverse esa dictadura perfecta que ya tuvimos en el pasado.

Entonces digamos que no venimos a pedir permiso para ser dignos, con esavenimos a recordar lo que ninguna ley, ningún miedo, ni ninguna costumbre está por encima del valor de cada persona de cada Mexicano, aseguró Fox. Refirió que decidió acudir a dar su respaldo a Maru, ya que más allá de lo conveniente hay que hacer lo correcto y lo correcto es.

También estoy aquí por eso, porque cuando se usa facciosamente el poder para perseguir adversarios, todos los ciudadanos estamos amenazados y todos debemos decir basta ya al Sé lo que significa estar ahí y que muchos te den la espalda por miedo o por conveniencia. Yo no te doy la espalda como tú nunca me has dado la espalda. Y debes estar tranquila Yo diría, debes estar contenta, Maru. Porque para ti, para ti es la promesa de buena.

Así que querida Maru, bienaventurada eres. Durante su participación, el expresidente Felipe Calderón señaló que el verdadero enemigo del país no es la oposición, sino el crimen organizado. De México, amigas y amigos, el que nos está robando la soberanía, la capacidad de escoger nuestro destino, el que está capturando, atrapando el poder en cada rincón y en cada nivel de gobierno por lay la delincuencia.

México necesita que mexicanas y mexicanos de bien nos unamos para luchar contra ese verdadero enemigo. El crimen organizado. Lo dije hace 20 años. Lo dije los seis años en que tuve el honor de ser presidente.

Se lo dije a nuestros soldados, a nuestros marinos, a nuestros fiscales y a los policías que arriesgaban, siguen arriesgando e incluso perdiendo la vida en defensa de las familias mexicanas. Y digan lo que digan, Maru, eso es lo correcto. Por eso estamos todos contigo, afirmó. Lo que México necesita es gobernantes que cumplan con su deber, no gobernantes que entreguen a las familias en las manos del crimen.

Y si no entienden, se lo decimos fuerte y claro: lo que EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más





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