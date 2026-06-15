PAN responsabiliza a gobiernos federal y estatal de Oaxaca por asesinato de alcalde

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, acusa a los gobiernos de Morena de negligencia tras el homicidio del alcalde Joel Bravo Martínez en Oaxaca, quien había solicitado protección sin recibirla.

Jorge Romero Herrera, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), responsabilizó al gobierno federal y al gobierno estatal de Oaxaca por el asesinato de Joel Bravo Martínez, alcalde de San Miguel Amatitlán.

El crimen ocurrió afuera de su residencia y, según Romero, evidencia tanto la omisión del gobierno encabezado por el mandatario Salomón Jara como el fracaso de la estrategia de seguridad implementada a nivel federal. A través de un comunicado, el líder panista afirmó que mientras los grupos delictivos incrementan su influencia en múltiples zonas del país, el partido gobernante Morena continúa permitiendo que la delincuencia organizada actúe con un nivel de impunidad sin precedentes.

En su evaluación, la muerte del edil refleja un patrón recurrente a nivel nacional: alcaldes, autoridades locales y ciudadanos se ven obligados a enfrentar solos a la delincuencia, mientras las instancias encargadas de su protección incumplen con su deber. Destacó que el fallecido ya había manifestado temor por su integridad, había solicitado medidas de protección y pedido ayuda a las autoridades,pero dicha protección nunca se concretó.

Romero condenó el asesinato en nombre de su partido y exigió una investigación inmediata y profunda para identificar y castigar tanto a los autores materiales como a los intelectuales del crimen, así como para esclarecer las omisiones de aquellos funcionarios que fueron advertidos del riesgo que corría el alcalde y no actuaron. Subrayó que Bravo Martínez se encontraba en su tercer periodo constitucional como presidente municipal y que era conocido por no ceder a las extorsiones del crimen organizado.

Finalmente, describió al alcalde como un defensor de su comunidad y de las familias de su municipio, que jamás se doblegó ante las amenazas de los grupos criminales, y recalcó que su muerte no es solo un acto delictivo, sino también la consecuencia de la negligencia de los gobiernos encabezados por Morena, que han abandonado su obligación de garantizar seguridad a los mexicanos





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