Pantalones veraniegos: cómo combinar frescura y elegancia en la oficina en 2026

Descubre las últimas tendencias de pantalones ligeros y elegantes de Zara, Mango y Max Mara para enfrentar el calor del verano sin sacrificar el estilo profesional.

El calor abrasador del verano en las grandes ciudades se ha convertido en un auténtico desafío sartorial para las mujeres que deben combinar frescura y elegancia en el entorno laboral.

Encontrar el pantalón adecuado para mantener una imagen cuidada, sin sacrificar comodidad, es una tarea que va más allá de la simple elección de una prenda; implica buscar tejidos ligeros, cortes fluidos y siluetas que respeten los códigos de vestimenta de la oficina. Los pantalones sastre, las bermudas elegantes y los capris aparecen como las piezas clave que permiten moverse con libertad, evitar la sensación de estar atrapada en telas pesadas y, al mismo tiempo, proyectar una imagen profesional y contemporánea.

Las opciones varían desde modelos con cintura elástica y pliegues delanteros, hasta versiones más estructuradas en lino, algodón ligero, viscosa y fibras naturales que acompañan el movimiento y garantizan frescura durante todo el día. En la temporada de verano 2026, las colecciones de marcas como Zara, Mango y Max Mara ofrecen cuatro propuestas de pantalones que se adaptan a la exigencia de la oficina sin renunciar al estilo.

Los diseños de Zara presentan tonos arena y cortes fluidos que evocan un minimalismo cálido, perfectos para combinar con sandalias de tacón o bailarinas. Mango apuesta por el clásico pantalón negro y una versión en color café con cintura alta, ideal para lucir con un blazer beige y crear un conjunto sobrio pero moderno.

Por su parte, Max Mara introduce una línea de pantalones de lino en color arena, que combina la ligereza del tejido con una construcción impecable, ofreciendo una alternativa sofisticada a los habituales pantalones de oficina. Todas estas propuestas utilizan tejidos naturales que favorecen la transpiración, mientras que los cortes -desde capris con estampados hasta bermudas justo por encima o por debajo de la rodilla- respetan la silueta profesional y añaden un toque de dinamismo al look.

Las bermudas, que durante mucho tiempo fueron descartadas como poco elegantes para el entorno de trabajo, han experimentado una revolución estética gracias a las pasarelas y al street style. Ahora se presentan con líneas limpias, largas estudiadas y tejidos definidos que recuerdan la estructura de los pantalones sastre: pliegues discretos, cinturas altas y acabados impecables.

Este renacimiento de la prenda de los años noventa permite crear outfits versátiles, combinando tops sencillos o camisas de tirantes con sandalias o tacones bajos, logrando un equilibrio perfecto entre comodidad y tendencia. Los modelos a rayas, muy demandados por su elegancia atemporal, se utilizan como base para looks frescos y dinámicos, adaptándose tanto a oficinas formales como a entornos creativos.

En definitiva, la moda veraniega para la oficina ha encontrado su respuesta en pantalones que conjugan tejidos livianos, cortes contemporáneos y una paleta de colores neutros, ofreciendo a las profesionales la posibilidad de enfrentar los días calurosos sin perder el estilo ni la autoridad requerida en el ámbito laboral





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