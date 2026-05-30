Pantalones wide leg y sandalias: la combinación definitiva del estilo urbano

Descubre cómo los pantalones de mezclilla de pierna ancha se convierten en la pieza central de looks sofisticados, y qué sandalias eligen las marcas colombianas para completar la tendencia. Desde diseños en azul crudo hasta detalles como costuras visibles, la clave está en contrarrestar la amplitud con calzado delicado y atrevido.

Los pantalones de mezclilla de pierna ancha se han consolidado como una prenda urbana que aporta sofisticación con minimal esfuerzo. Esta tendencia surge en un momento donde el maximalismo desplaza al minimalismo, priorizando piezas con carácter y presencia.

No se trata solo de crear una imagen coordinada, sino de destacar mediante diseños como pantalones wide leg en azul crudo, con pinzas o costuras visibles en el ruedo. Sin embargo, para que el estilo destaque, marcas colombianas señalan que la clave está en elegir sandalias que aporten elegancia y diferenciación. Estas prendas, aunque más formales que otros cortes, pueden elevarse con modelos específicos, como un pantalón de Zara en tono crudo





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