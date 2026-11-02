Panteón de Xoco celebra Día de Muertos con 80 mil visitantes en CDMX

El Panteón de Xoco recibió a más de 80 mil personas para honrar tradiciones. Crecen hogares unipersonales en la Ciudad de México según Inegi 2025.

La alcaldía Benito Juárez informó que el Panteón de Xoco se consolidó como uno de los principales focos de celebración para el Día de Muertos en la Ciudad de México. El recinto histórico recibió a más de 80 mil visitantes que participaron en actividades culturales bajo el concepto Piel de Maíz Corazón de Dulce. Familias y turistas nacionales e internacionales acudieron para rendir homenaje a sus seres queridos y mantener vivas las tradiciones mexicanas.

Operativo de seguridad y limpieza

El Panteón de Xoco continuará recibiendo visitantes hoy 2 de noviembre hasta las 23:00 horas. Para garantizar la experiencia, la alcaldía realizó labores de poda, barrido, pintura y limpieza. Se repararon luminarias y se ornamentó floral el sitio junto al Espacio Cultural de Uxmal. Elementos de Blindar BJ360° mantienen activo el operativo especial Día de Muertos 2026 hasta el 2 de noviembre. Las acciones incluyen vigilancia y prevención del delito para preservar el orden.

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Presencia diplomática internacional

La inauguración reunió a representantes diplomáticos de Israel, Malasia, Pakistán, Bulgaria y Costa de Marfil. También asistieron embajadores de Jordania, Belice, Guatemala y Rusia. Estos funcionarios conocieron de cerca las expresiones culturales de esta celebración. La cartelera de actividades artísticas para toda la familia se desarrolla en el Espacio Cultural de Uxmal. El evento fomenta el intercambio cultural entre México y diversos países del mundo.

Datos demográficos del Inegi 2025

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía Inegi, en la capital del país los hogares unipersonales aumentaron tres puntos porcentuales en cinco años. La cifra pasó de 15.2 por ciento en 2020 a 18.2 por ciento en 2025. Los hogares de tipo familiar mostraron una reducción significativa. El hogar nuclear descendió de 54.7 por ciento a 54.0 por ciento. El hogar ampliado cayó de 26.8 por ciento a 24.3 por ciento entre 2020 y 2025.

Testimonio de jóvenes no tradicionales

Juan Carlos, un joven de 31 años, vive solo desde hace siete años. Comenta que no planea tener hijos ni casarse o al menos no pronto. Para él la opción de irse a vivir solo inicialmente fue para experimentar. Con el tiempo se dio cuenta de que no necesariamente tienes que hacer tu propia familia para ser funcional. Considera que pagar tu propia renta ya es mucho esfuerzo económico.

Análisis sociológico y demográfico

Gibrán Miguel Castañeda, especialista en Derecho Fiscal de la Universidad La Salle, explica que estos cambios responden a la estructura social. El académico señala que la edad promedio en México es de aproximadamente 30 o 32 años. Antes de la pandemia la edad promedio era de 29 años. La población está envejeciendo y la tasa de fecundidad en la Ciudad de México está en 1.8.