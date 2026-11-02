Paola Dalay aclara ruptura con José Eduardo Derbez y salida con César Romo

Paola Dalay confirma detalles de su separación de José Eduardo Derbez el 1 de noviembre, aclarando que su vínculo con César Romo es reciente y post-ruptura.

La modelo y creadora de contenido Paola Dalay ha desmentido especulaciones sobre su reciente separación de José Eduardo Derbez, afirmando que cualquier detalle íntimo de su vínculo permanecerá confidencial entre ambos. Dalay precisó que su proceso de conocer al futbolista César Romo ocurrió exclusivamente después de que ella formalizara el fin de su relación con el actor mexicano.

El anuncio oficial de la terminación de la pareja se hizo público el 1 de noviembre mediante un video publicado en las cuentas de Instagram de ambos, confirmando rumores que circulaban desde semanas anteriores. Esta declaración ocurrió apenas horas después de que se viralizara una fotografía capturada el sábado 31 de octubre, donde se veía a Dalay junto a Romo durante las actividades de la Fórmula 1.

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Detalles de la separación oficial

Dalay reveló que la pareja lleva aproximadamente cinco meses separada, aunque la noticia se mantuvo en privado inicialmente por solicitud laboral de José Eduardo. La modelo explicó que respetó el deseo de su expareja de no hacer el divorcio visible públicamente, reconociendo además que intentaron recuperar el matrimonio pero que existían factores irreversibles en su dinámica.

Romance con César Romo después de la ruptura

La creadora de contenido aclaró que, aunque está saliendo con el deportista de la Kings League, no mantienen una relación formal ni son novios en este momento. Dalay enfatizó que solo comenzó a conocer a Romo una vez que le había comunicado a Derbez su decisión de poner fin a su unión, negando así cualquier vínculo afectivo concurrente.

Reacciones en redes sociales

Las publicaciones digitales han generado un debate intenso, con muchos usuarios mostrando apoyo hacia José Eduardo y critica hacia el futbolista. Comentarios en redes sociales han comparado la imagen pública de ambos hombres, con mensajes que sugieren que Derbez representa mayor estabilidad y éxito, mientras que algunos usuarios cuestionan la decisión de Dalay de iniciar una nueva etapa.

Aclaración sobre infidelidades y violencia

Dalay insistió categóricamente en que no hubo infidelidades por parte de ninguno de los dos y confirmó que su relación nunca estuvo marcada por la violencia. La madre de Tessa Derbez destacó que ambos mantienen un entorno tranquilo y co-parental, reafirmando su compromiso con la crianza de su hija a pesar del término de su vínculo matrimonial.