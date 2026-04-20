Paola Núñez celebra su íntima boda con el cineasta Federico Verardi

La actriz mexicana Paola Núñez sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes de su boda con el reconocido director de fotografía Federico Verardi, cerrando un capítulo de cinco años de noviazgo y consolidando una exitosa trayectoria internacional.

La reconocida actriz Paola Núñez ha logrado cautivar al público internacional no solo por su indiscutible talento frente a las cámaras, sino también por la autenticidad con la que maneja su vida personal. En una reciente y emotiva publicación que tomó a todos por sorpresa, la artista compartió los detalles de su enlace matrimonial con el director de fotografía Federico Verardi .

La ceremonia, celebrada bajo un esquema de total intimidad y rodeada de un entorno de mucha cercanía, se convirtió rápidamente en un fenómeno viral en las plataformas digitales, donde miles de sus seguidores aprovecharon para enviar mensajes de cariño y buenos deseos a la pareja. Este paso en su vida personal llega tras más de cinco años de una relación sólida, la cual se consolidó de manera pública a mediados del año pasado cuando anunciaron su compromiso formal mediante un video muy original, en el cual su mascota, un perro llamado Zeke, tuvo el papel estelar al portar la sortija de compromiso, un gesto que enterneció profundamente a su comunidad en redes sociales. Federico Verardi es una figura de gran prestigio dentro de la industria cinematográfica internacional. Con una trayectoria impecable de más de quince años, se ha posicionado como un director de fotografía y operador de cámara altamente solicitado para producciones de gran escala. Entre sus méritos profesionales se encuentra su participación en proyectos de alto perfil, destacando el aclamado largometraje Alone, bajo la dirección de John Hyams, así como una labor fundamental en la dirección de fotografía de la segunda unidad para la exitosa serie de suspenso The Purge. Esta trayectoria demuestra la profunda afinidad profesional y creativa que existe en la pareja, quienes han sabido equilibrar sus exitosas carreras artísticas con una vida privada estable y lejos de los reflectores habituales de la farándula, priorizando siempre la complicidad y el apoyo mutuo en cada uno de sus proyectos personales. La carrera de Paola Núñez es un claro ejemplo de tenacidad y evolución constante. Desde sus inicios a la temprana edad de 12 años, demostró un compromiso inquebrantable con la actuación. Su formación en el Centro de Formación Actoral de TV Azteca le otorgó las herramientas necesarias para destacar en producciones que se volvieron clásicos de la televisión mexicana, como la inolvidable telenovela Amor en custodia. No obstante, su visión artística no se detuvo ahí, pues en 2015 tomó la valiente decisión de mudarse a Los Ángeles en busca de nuevos horizontes. Esta apuesta rindió frutos rápidamente, permitiéndole participar en ambiciosos proyectos de Hollywood como The Son para AMC, la taquillera Bad Boys for Life junto a Will Smith y Martin Lawrence, y la reciente adaptación televisiva de Resident Evil. Hoy, la actriz celebra una de las etapas más plenas de su vida, combinando un presente profesional internacional brillante con la alegría de haber formado un hogar junto a Federico Verardi, consolidándose como una de las figuras latinas más respetadas en la industria global





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