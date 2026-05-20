Paola Suárez reaparece en redes sociales luego de accidente automovilístico

La integrante del grupo 'Las Perdidas' confirma haber estado en el choque automovilístico en el que resultó herido un acompañante en una camioneta belonging to her, y que planea hacer un 'en vivo' sobre los acontecimientos.

e integrante del grupo de \'influencers\' conocido como 'Las Perdidas\', reapareció en redes sociales a horas de que se reportara que había sufrido un accidente automovilístico.

De acuerdo con los primeros informes, presuntamente la creadora de contenido se impactó contra la parte trasera de un camión repartidor de refrescos, mientras conducía una camioneta pick-up roja. Tras el percance, servicios de emergencia acudieron al lugar y trasladaron a Paola a una clínica para que recibiera atención, según los reportes. Imágenes difundidas en redes sociales, evidenciaron que el vehículo sufrió fuertes daños.

Sin embargo, ni ella ni su equipo de trabajo indicaron de inmediato que ella estuviera involucrada en el siniestro. En medio de la incertidumbre por su condición, la tarde de este miércoles, Paola Suárez compartió en sus Historias de Instagram una misiva con la que confirmó que estuvo en el choque. \"Hola, comadres. Solo para avisarles que estoy bien.

Voy saliendo del hospital\", escribió al inicio de su breve comunicado. La celebridad de Internet adelantó que esta noche planea hacer un \"en vivo\", presumiblemente para hablar de lo que pasó. Gracias por los mensajes tan bonitos de preocupación\", concluyó, añadiendo un emoji de corazón blanco.

Previamente, Periódico AM, de León, Guanajuato, donde ocurrió el incidente, dio a conocer que, fuentes cercanas a la investigación, señalaron que ella \"habría tenido una discusión familiar relacionada con algunas propiedades\", por lo que abordó el automóvil, junto con un acompañante, para retirarse del sitio. Supuestamente, ella \"no alcanzó a frenar\" y chocó en el tráiler. Un hombre, alegadamente, resultó herido en consecuencia.

\"Testigos aseguraron que Paola huyó antes de la llegada de las autoridades viales\", informó al respecto el diario local. Un mando de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de la ciudad habría confirmado que el coche \"pertenece a Paola\".

Sin embargo, se desconocía si ella lo manejaba o iba de copiloto





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Paola Suarez Accident Truck Instagram Live Stream

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