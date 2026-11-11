Papa León XIV cierra visita a Argentina con misa en Luján

El Papa León XIV concluyó su viaje a Argentina con una misa multitudinaria en la Basílica de Luján. Más de 3 millones de fieles lo despidieron antes de viajar a Perú.

El papa León XIV cerró su histórica visita pastoral a Argentina con una misa multitudinaria celebrada en la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Este evento sin precedentes congregó a más de 3 millones de personas, marcando el final de un recorrido que ha destacado por su intensidad y la masiva participación ciudadana. La ceremonia se llevó a cabo al aire libre en esta localidad ubicada a 75 kilómetros al oeste de Buenos Aires, reconocida como el principal sitio de peregrinación católica del país.

Misa Masiva en Luján Despede al Pontífice

León XIV agradeció a la nación anfitriona por recibirlo con los brazos abiertos durante su estadía. El sumo pontífice declaró sentirse como en casa mientras se despedía de la enorme multitud reunida alrededor de la basílica. La asistencia se extendió por kilómetros en las afueras de la ciudad, donde los fieles se amontonaron sobre las vallas de seguridad para corear su nombre repetidamente. Muchos participantes ondeaban banderas blancas y amarillas del Vaticano mientras observaban el paso del papamóvil descapotable.

Also read Papa León XIV recibe amenaza de muerte en Argentina: Detienen a dos hombres sospechosos

Visita Penitenciaria y Crítica Presupuestaria

Antes de llegar a Luján, el papa realizó una visita institucional a una penitenciaría en la ciudad de Buenos Aires. Esta acción constituyó una nueva muestra de su defensa constante hacia los grupos marginados y vulnerables de la sociedad. Dicha iniciativa puso de relieve las críticas públicas de la Iglesia ante los recortes presupuestarios implementados por el presidente argentino ultraliberal. El gesto reforzó el perfil social y humanitario del liderazgo religioso durante su estancia en territorio nacional.

Ruta Personal hacia Chiclayo en Perú

Tr abandonar Argentina, el papa inició la etapa personal de su viaje extranjero, considerado el más intenso realizado por un líder de la Iglesia Católica en décadas. León XIV, quien posee tanto ciudadanía estadounidense como peruana, regresó a Perú, lugar donde sirvió como misionero durante 20 años antes de ser elegido pontífice el año pasado. En este retorno, se encontrará con viejos amigos y conocidos de su pasado eclesiástico. Pasará tres días en su querida ciudad norteña de Chiclayo, donde ejerció como obispo entre 2015 y 2023.

Impacto Político y Futuro en el País Natal

Esta visita a Perú pondrá a prueba la disposición del pontífice para involucrarse directamente en la política de su país de adopción. Como el primer papa originario de ese país sudamericano, su presencia genera expectativas sobre su influencia en asuntos locales. El viaje no solo tiene un componente religioso, sino también político y social significativo. Los observadores analizan cómo esta interacción afectará la dinámica interna del gobierno peruano en los próximos meses.