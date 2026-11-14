Papa León XIV coronó a la Virgen en Chiclayo durante gira por Perú

El Papa León XIV recorrió su antigua diócesis en Chiclayo, coronó a la Virgen de la Inmaculada Concepción ante 100,000 fieles y recordó su labor pastoral de ocho años.

El Papa León XIV coronó a la Virgen de la Inmaculada Concepción frente a la Catedral de Santa María en Chiclayo, Perú. Este acto central del segundo día de su gira por el país fue presenciado por una multitud estimada en cerca de 100,000 personas. La ciudad de Chiclayo recibió al pontífice con gran emoción, ya que este lugar corresponde a la diócesis donde él ejerció como obispo durante ocho años anteriores.

Coronación y homenaje a la diócesis

La jornada comenzó con una ceremonia profundamente emotiva para el líder religioso. Al salir del obispado, encontró las calles y alrededores de la Catedral de Santa María repletos de fieles. Durante el ritual, León XIV colocó la corona en la imagen de la Virgen, estableciendo un vínculo espiritual directo con el periodo de su pasado pastoral. Se dirigió a la imagen expresando que gracias a ella aprendió a ser pastor en la región de Chiclayo.

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El Papa recordó explícitamente cómo la Virgen lo acompañó durante sus años de servicio en los pueblos y ciudades de la zona. Declaró que esta figura sagrada le enseñó a conectar con la gente local y a mantenerse atento a sus necesidades más urgentes. Este gesto simbólico sirvió como un reconocimiento público a su trayectoria eclesiástica y al apoyo constante de la comunidad en la que desarrolló su ministerio durante nearly eight years.

Desplazamiento aéreo y conexión histórica

Tras finalizar la coronación, el pontífice utilizó un helicóptero de la fuerza aérea para trasladarse a Santa Cruz de Sucumba. Este medio de transporte fue apodado cariñosamente por los asistentes como el "Papa Cóptero" debido a su uso frecuente para mover al jefe de la Iglesia. El vuelo duró aproximadamente un par de horas y permitió al Papa descansar brevemente en Chiclayo antes de continuar su itinerario.

La siguiente parada en la tarde lo llevó a la población de Zaña, en la región de La Libertad. Este lugar tiene un significado histórico profundo para su vida pastoral. Aquí se encuentra el santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, primer obispo de la arquidiócesis. León XIV manifestó que su primer peregrinaje como obispo en el año 85 fue precisamente a este santuario, estableciendo un hilo conductor entre su inicio y su regreso actual.

Obra social y reencuentro pastoral

En Zaña, el Papa se reunió con el padre David Farfán, quien trabaja junto a él en una iniciativa de ayuda social. Farfán ha implementado un proyecto conocido como "el aguadito" que, durante la pandemia de covid, proporcionó alimentos a personas en situación de vulnerabilidad. Esta labor pastoral se ha expandido y hoy es visible en las cientos de miles de personas que han acudido a saludarlo y escuchar su homilía.

El día se cerró con un encuentro emocional que le permitió reencontrarse con sus antiguos afectos y colegas. La cantante famosa en toda América Latina, Tania Libertad, también asistió para ver al Papa, destacando la trascendencia cultural del evento. La gira por Perú continúa demostrando el fuerte vínculo que el Pontífice mantiene con las regiones donde desarrolló su ministerio eclesiástico.