Papa León XIV visita Perú: Mensajes contra abusos e igualdad

El pontífice visitó Perú para reunirse con obispos y sociedad civil, abordando la justicia ante abusos clericales y la igualdad de género en el matrimonio durante su emotiva jornada.

León XIV desarrolló su jornada oficial en Perú con un enfoque en la justicia social y la reforma interna de la Iglesia. El pontífice se reunió con líderes religiosos y ciudadanos para abordar temas delicados como los abusos sexuales y la des igualdad de género en el matrimonio.

Reunión con la Conferencia de Obispos

León XIV comenzó su día temprano saliendo de la nunciatura apostólica para encontrarse con la conferencia de obispos peruanos. En esta reunión privada, el papa habló claramente sobre los casos de abuso sexual cometidos por miembros del clero dentro del contexto eclesial.

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El pontífice declaró que la institución debe responder como lo haría Jesucristo. Añadió que la respuesta debe basarse en la verdad, la justicia, el perdón y la reparación a las víctimas. Esta postura busca restaurar la confianza de la sociedad en la iglesia.

Mensaje en la Plaza de Armas

Posteriormente, León XIV se reunió con la sociedad civil en la plaza de armas. Se dirigió a la multitud y afirmó saber por lo que pasaban muchas mujeres en el país. Durante su discurso, negó que ser varón o mujer justifique desigualdad o subordinación entre cónyuges.

Este mensaje rompió con protocolos tradicionales y mostró un acercamiento directo a las problemáticas sociales actuales. El pontífice utilizó su plataforma para validar las luchas de las mujeres peruanas por la igualdad.

Momentos Emotivos y Culturales

La visita incluyó momentos de gran emoción, especialmente en la bienvenida aérea. El pontífice, con la voz entrecortada por el sentimiento, guio el avión en tierra al llegar. Estas muestras de vulnerabilidad conectaron profundamente con los asistentes presentes en la capital.

El coro de música con niños y adultos discapacitados también impactó a León XIV. Rompiendo el protocolo habitual, el papa los saludó uno por uno. Este gesto humanitario subrayó su compromiso con los más vulnerables de la sociedad.

Canción y Cierre de la Jornada

En la plaza de armas, el papa sorprendió al cantar el vals peruano Peruanos al sonar sus notas. Lo hizo junto al obispo de lima, creando un vínculo cultural fuerte con el país. Esta interacción simbolizó su aprecio por la identidad local.

La jornada oficial concluyó con estos actos que mezclaron la doctrina religiosa con la sensibilidad humana. Las declaraciones del pontífice quedan registradas como un llamado a la verdad y la reparación justa.