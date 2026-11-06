Papa Leon XIV inicia gira Sudamerica tras cirugia cancer pulmon

El papa Leon XIV parte hacia Uruguay, Argentina y Peru en una gira de 12 dias que pondra a prueba su recuperacion tras la operacion por cancer de pulmon.

La mañana de este viernes, el papa León XIV ha dado comienzo a su viaje oficial rumbo a Sudamérica. La delegación pontificia partió con destino inicial a Uruguay, donde continuará su ruta hacia Argentina y Perú. Esta gira internacional representa un desafío físico significativo para el pontífice, quien se encuentra a solo un mes de haber sido sometido a una intervención quirúrgica para extirpar un cáncer de pulmón.

Detalles del viaje y cronograma de vuelos

El vuelo papal operado por la compañía Ita Airways despegó a las 7:05 horas, según la hora de Roma. A bordo se encuentra la delegación vaticana junto con 80 periodistas de medios internacionales que cubrirán el evento. Está previsto que la aeronave llegue al Aeropuerto Internacional de Montevideo a las 16:30 horas del tiempo local.

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Durante una extensión de 12 días, el sucesor de Pedro recorrerá estas tres naciones sudamericanas. El itinerario exige realizar un total de 14 vuelos dentro del continente. Además, el pontífice pronunciará cerca de 40 discursos dirigidos a grandes multitudes a lo largo de su estancia en la región.

Estado de salud y protocolos medicos

El Vaticano confirmó oficialmente que no se han tomado medidas médicas adicionales tras la extirpación del cáncer. El palacio apostólico describió al papa como una persona de 71 años con una buena salud general. Sin embargo, esta gira servirá como una prueba práctica para evaluar su resistencia ante la intensa carga de trabajo programada.

Se revisará continuamente el desempeño físico de León XIV para asegurar que pueda cumplir con las actividades previstas. La salud del pontífice permanece como un foco de atención dado el rigor del calendario y los múltiples desplazamientos aéreos requeridos.

Recepcion en Uruguay y contexto regional

En Uruguay, el arribo está coordinado con las autoridades locales para una recepción formal. El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, estará presente en el Aeropuerto Internacional de Montevideo para dar la bienvenida a la delegación vaticana. Este encuentro marca el inicio de las interacciones diplomáticas y religiosas en la primera etapa de la gira.

Significado historico y retorno al Peru

La visita adquirirá una dimensión personal relevante cuando el papa regrese a Perú. Esta nación fue el lugar donde vivió durante 20 años de su vida. Realizó una intensa labor pastoral allí, sirviendo como misionero y ejerciendo el cargo de obispo de Chiclayo.

El recorrido por estas tres naciones combinará la dimensión espiritual con la recuperación física del líder religioso. La capacidad de León XIV para completar los 40 discursos programados será determinante para su agenda futura y su bienestar a largo plazo.