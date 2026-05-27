Paquete de reformas electorales avanza en el Congreso mexicano en medio de críticas

En un período extraordinario, la Cámara de Diputados y el Senado discuten reformas electorales que incluyen cambios en la elección de jueces, nulidad por injerencia extranjera y bloqueo a candidatos del crimen organizado. Morena y aliados tienen los votos, pero hay críticas por centralismo y manejo de la revocación de mandato.

Durante el período extraordinario del Congreso , la Cámara de Diputados y el Senado debaten un paquete de reformas electorales que incluye dos modificaciones constitucionales y dos reformas secundarias.

Estas iniciativas cuentan con el respaldo de Morena y sus partidos aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT). Entre las propuestas constitucionales destaca la modificación de las reglas para la elección de juzgadores, así como la incorporación de la intervención extranjera como causal de nulidad electoral. Las reformas secundarias buscan reglamentar esta nueva figura jurídica y establecer mecanismos para impedir que personas vinculadas con el crimen organizado accedan a candidaturas de elección popular.

En la Cámara de Diputados, la coalición oficialista suma 364 curules, superando los 334 votos necesarios para aprobar reformas constitucionales. No obstante, las iniciativas podrían sufrir modificaciones durante el proceso legislativo.

La diputada de Morena Olga Sánchez Cordero adelantó que presentará reservas para evitar que la revocación de mandato coincida con elecciones federales o locales, y también planteará ajustes para corregir contradicciones en los artículos relacionados con la elección de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y para establecer una renovación escalonada del Tribunal de Disciplina. Por su parte, el PT anunció que impulsará cambios a la reforma sobre injerencia extranjera.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, promotor de la iniciativa, se dijo abierto a modificaciones luego de críticas por la ambigüedad del texto y la falta de precisión sobre los supuestos que constituirían intervención extranjera. En medio de críticas y señalamientos por los casos de Chihuahua y Sonora, y de cara a las elecciones intermedias de 2027, la Cámara de Diputados ya aprobó cambios constitucionales relacionados con la elección judicial.

La reforma, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aplaza a 2028 las elecciones judiciales previstas para 2027 y reduce el número de candidatos por cargo de tres a dos. Además, homologa los criterios de evaluación de aspirantes mediante una Comisión integrada por los coordinadores de los Comités de Evaluación, que verificará el cumplimiento de requisitos constitucionales y definirá criterios y metodologías de selección.

La iniciativa también restituye las dos salas de la Corte como secciones para gestionar mejor las cargas de trabajo, y establece que la revocación de mandato coincidirá con jornadas electorales federales o locales. Asimismo, el Tribunal de Disciplina no solo investigará y sancionará a juzgadores, sino que evaluará su desempeño y participará en su capacitación junto con la Escuela Nacional de Formación Judicial.

La oposición criticó que Morena incorporó la revocación de mandato de manera mañosa para permitir que la consulta coincida con futuros procesos electorales, como los de 2030 o 2033, luego de que el Senado rechazara en marzo una propuesta similar de la presidenta Sheinbaum para la revocación en 2027. La diputada emecista Iraís Reyes de la Torre afirmó que la revocación de mandato nació como un mecanismo excepcional de evaluación ciudadana, no como una extensión de campañas ni para contaminar otros procesos democráticos.

Otra crítica opositora señaló el carácter centralista de la reforma. El diputado priista Alejandro Domínguez indicó que la reforma obliga a las entidades federativas a sujetarse al modelo federal para seleccionar candidatos a juzgadores, lo que debilita el pacto federal. Declaró: Esto no es técnica legislativa seria, es hacer las cosas al chilazo, a la brava y con prisas.

Estas reformas, en su conjunto, buscan modificar el sistema electoral y judicial, pero han generado un intenso debate sobre su impacto en la equidad y el federalismo. La discusión en el Congreso continúa y se espera que las reformas sean aprobadas con la mayoría calificada de Morena y sus aliados, aunque sujetas a cambios a través de reservas y ajustes de última hora.

La ciudadanía y los organismos electorales seguirán de cerca el desarrollo de estas iniciativas que podrían transformar el panorama político y judicial del país. Mientras tanto, las críticas sobre la falta de consulta y la premura en el proceso legislativo persisten, y la oposición advierte que estas reformas podrían generar inequidad y concentración de poder. El tiempo dirá si logran su objetivo de fortalecer la democracia o si, por el contrario, profundizan las divisiones políticas





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