El estudio Parafernalia presenta su propuesta de diseño que fusiona identidad mexicana, innovación y reflexión crítica en su participación en el evento Para Designers of Tomorrow.

El estudio de diseño Parafernalia ha transformado su propuesta creativa mediante una exploración cultural profunda que funde tradición con innovación e identidad. Fundado en el año 2021, el colectivo ha centrado su trabajo en mostrar cómo el imaginario simbólico mexicano se manifiesta a través de diversas creaciones artísticas y funcionales. Los diseñadores han logrado que la materia y el medio adquieran un significado que trasciende el valor monetario, convirtiéndose en elementos con un peso simbólico crucial.

Parafernalia brinda creaciones que van más allá de lo cotidiano, invitando a los espectadores a una reflexión profunda sobre el entorno. Han sido identificados como el grupo que busca promover ideas que operan a contracorriente y expandir los límites dentro del universo del diseño contemporáneo. Su filosofía se basa en la convicción de que el diseño no es solo funcional, sino un vehículo para la expresión cultural y la introspección social.

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Visión Global y Reflexión sobre el Diseño

Los miembros de Parafernalia han expresado su honor al participar en un evento que reúne perspectivas globales y distintas sobre el futuro del diseño. En su declaración, destacaron la oportunidad de observar proyectos con gran potencial, como los de Isabel Rower, Salem Charabi y Yoonjeong Lee, quienes presentan trabajos variados y talentosos bajo un tema común. Consideran que este tipo de intercambio es fundamental para nutrir su propia visión y expandir los horizontes de lo que pueden lograr en colaboración.

Esta participación no solo representa un reconocimiento externo, sino también una plataforma para discutir el papel del diseñador en un contexto cambiante. La dupla creativa ha enfatizado que el trabajo conjunto permite explorar nuevas posibilidades y redefinir los estándares actuales. Al enfocarse en un tema unificador, el evento sirve como un catalizador para la innovación y el diálogo crítico entre profesionales de diversas regiones y disciplinas.

Inspiración en la Cotidianidad y Objetos Sentimentales

Mientras muchos diseñadores buscan fuentes de inspiración en lugares exóticos o inesperados, esta dupla creativa encuentra su motivación en la cotidianeidad al observar el entorno desde una perspectiva diferente. Sebastián y Genki sostienen que no existen lugares inesperados para la inspiración, ya que esta se encuentra en todos lados. La cultura es descrita como parte inextricable del contexto y nutre sus visiones, a menudo de manera inconsciente para la mayoría de las personas.

Para ellos, encontrar inspiración es simplemente una cuestión de abrir los ojos y estar presentes en el contexto inmediato. Esta filosofía se refleja en su creencia de que no existe una diferencia fundamental entre objetos utilitarios y aquellos que generan un valor sentimental. Argumentan que el valor sentimental brota de un lugar ajeno a las características funcionales, decorativas o contemplativas del objeto, y que cualquier elemento puede adquirir una carga emocional significativa.

Sebastián comparte la historia de una herramienta pequeña que adquirió durante sus años de universidad. Al no tener recursos para comprar los útiles más costosos, decidió invertir en una marca japonesa OLFA, valorando su calidad e historia. Esta pequeña herramienta, aunque más cara en ese momento, se convirtió en una inversión en su futuro y carrera profesional, siendo actualmente su instrumento más antiguo y un símbolo de su dedicación.

Por su parte, Genki relata una experiencia en su primera visita a la Ciudad de México, donde observó a un vendedor ambulante con objetos sobre una manta en el suelo. Se sintió atraído por una pequeña barra metálica de aproximadamente 8 cm de largo y 5mm de diámetro con una tapa de rosca. Aunque no sabía para qué servía y el vendedor tampoco, la compró por 5 pesos, convirtiéndola en un tótem que le recuerda el valor de las decisiones invisibles que materializan ideas.

Posicionamiento Anti-tendencias y Materialidad

Actualmente, México experimenta un punto álgido en el diseño y en el ámbito creativo en general. Frente a este contexto, Parafernalia demuestra que es posible seguir un camino propio sin adherirse estrictamente a las tendencias vigentes. Su intención es operar activamente fuera de las modas materiales, no motivados por el deseo de ser diferentes, sino por una gravitación orgánica hacia aquellos temas que más les interesan.

Esta postura no busca alinearse con mercados particulares o tendencias específicas, sino que responde a sus propios intereses y ánimos. Su práctica deliberada produce trabajo racional y intenta evitar caprichos en cuanto al diseño y la forma. Sin embargo, el proceso creativo se mueve de manera impredecible de un lugar a otro, dependiendo de su interés en la materialidad y los procesos utilizados para dar forma a las ideas.

Impacto en el Ecosistema Creativo Mexicano

La contribución de Parafernalia al ecosistema creativo mexicano es significativa, especialmente en su enfoque en la creación de momentos que perduren en el tiempo. Sus piezas, como aquellas creadas con acero y otros materiales, fomentan interacciones sociales como jugar ajedrez, tomar una bebida o simplemente conversar. Estas creaciones parecen provenir del ADN mexicano, buscando inspirar y motivar a los usuarios a transformar sus experiencias en bellos recuerdos.

Antes de cobrar tangibilidad física, sus ideas ocupan un espacio relevante en el universo digital. Como creativos innovadores, no son ajenos a tecnologías avanzadas y utilizan equipos de Apple para dejar volar su imaginación. Este enfoque digital complementa su trabajo físico, permitiendo explorar nuevas formas de diseño que integran la tradición con las herramientas tecnológicas modernas. Su legado se construye en la capacidad de conectar lo emocional con lo funcional, dejando una huella duradera en el diseño contemporáneo.