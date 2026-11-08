Paraguay Incauta Activos y Detiene a Ejecutivos en Caso Ueno Bank

Autoridades paraguayas detienen al ex presidente Santiago Peña y decomisan propiedades y vehículos tras el cierre de Ueno Bank, investigando deficiencias financieras.

Las autoridades judiciales y policiales de Paraguay han intensificado las investigaciones tras el cierre forzoso de Ueno Bank, una entidad financiera que ha desencadenado una crisis política y económica significativa. El Ministerio Público ha reportado la detención del expresidente Santiago Peña y del ex titular del Banco Central, Carlos Carvallo, en el marco de las pruebas sobre la insolvencia de la institución. Estas acciones legales han permitido a los fiscalizar incautar activos de alto valor, incluyendo avionetas, vehículos de lujo y vasta documentación que podría explicar las causas del colapso financiero.

Decomiso de Vehículos y Propiedades de Lujo

Los equipos de fiscales y policías han participado en allanamientos en distintos puntos del país, logrando incautar nueve vehículos de alta gama valorados en 1.4 millones de dólares. Entre los automotores recuperados se encuentran un Porsche 911 GT3, un Bentley Continental GT y un Mercedes-Benz Brabus 500 G blindado, hallados en la residencia de Miguel Vázquez, fundador de Ueno Bank. Estos bienes, aún sin matrícula, fueron entregados a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) para su custodia.

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Además de los vehículos, se ha incautado un yate de marca Azimut, bautizado 'Zeus', que pertenecería a Vázquez y está atracado en un condominio privado en San Juan del Paraná. También se han embargado dos aeronaves: un Beech Aircraft Corporation modelo 300, fabricado en 1984, y un Beechcraft modelo B55 de 1979. Estas avionetas estaban registradas a nombre de Ueno y del Grupo Vázquez, propietario de la entidad finiquitada, evidenciando la extensión de los activos vinculados a la causa judicial.

Impacto Patrimonial y Cifras del Déficit Bancario

El Registro Unificado Nacional (RUN) de Paraguay ha identificado 47 propiedades vinculadas a Ueno Bank, según confirmó la directora Lourdes González. A pedido del Banco Central del Paraguay (BCP), un juzgado ordenó el embargo preventivo de bienes de los representantes del Grupo Vázquez. La acción alcanzó unos 70 millones de dólares y 1.6 billones de guaraníes, correspondientes al déficit del banco, así como 58 millones 639 mil guaraníes para gastos judiciales. Estas cifras reflejan la magnitud de la crisis que obligó al cierre de la entidad.

Las diligencias se extendieron a empresas relacionadas, como Technoma e Itti, una firma tecnológica que brindaba servicios a Ueno. En estas instalaciones fueron incautados documentos, portátiles, servidores y teléfonos celulares. El diario local ABC Color señaló que las investigaciones podrían cubrir otras 13 empresas del grupo empresarial. Esta ampliación del cerco judicial busca rastrear todos los flujos de recursos y conexiones corporativas involucradas en la operación financiera fallida.

Detenciones y Responsabilidades Políticas y Financieras

Además de Miguel Vázquez, han sido detenidos el presidente del directorio Juan Manuel Gustale Cardoni y miembros de la junta directiva como Julio Rey Fernández, Alejandro Gómez Abente y Diego Duarte Schussmuller. También se ha detenido a la alta ejecutiva Mariana Torres Rubiani y a la segunda vicepresidente Diana Mongelos González. Estas figuras clave de la institución financiera enfrentan cargos relacionados con la gestión de los recursos y la solvencia de la entidad, mientras transcurre la investigación.

La tormenta política derivó en la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político. Un juez envió al expresidente a prisión preventiva este sábado mientras se desarrollan las investigaciones. Los nexos del expresidente con la disolución de Ueno Bank han sido denunciados públicamente, aumentando la presión sobre las autoridades encargadas de esclarecer los hechos. La comunidad internacional observa con atención cómo estas medidas afectarán la estabilidad del sistema financiero paraguayo.

Consecuencias para la Comunidad Financiera y Ciudadana

La situación actual tiene implicaciones directas para los depositantes y la confianza en el sector bancario nacional. El proceso de resolución de Ueno Bank, ordenado por el BCP debido a problemas de solvencia, busca mitigar el daño económico. La incautación de activos es un paso crucial para intentar recuperar fondos y compensar a los afectados. Las autoridades continúan verificando información en oficinas del Grupo Vásquez, incluyendo bóvedas con documentos no revelados.

El caso Ueno Bank ha expuesto vulnerabilidades en la supervisión financiera y ha generado un debate sobre la necesidad de reformas estructurales. Los ciudadanos paraguayos esperan transparencia en los resultados de las investigaciones y la restitución de sus ahorros. La cooperación entre el Ministerio Público y otras agencias estatales será determinante para cerrar la causa y establecer precedentes legales. El desenlace de este escándalo podría redefinir las normas de gobernanza corporativa en Paraguay.