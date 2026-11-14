Paralización aérea en EE. UU. por falla crítica en centros de control

La FAA suspendió despegues en EE. UU. tras falla en telecomunicaciones, afectando más de 1600 vuelos el 6 de octubre y generando caos en aeropuertos internacionales.

El tráfico aéreo en Estados Unidos se vio completamente paralizado después de que la Administración Federal de Aviación emitiera una orden de suspensión de todas las operaciones en tierra. Esta medida extraordinaria, iniciada después de las 3 p. m. ET del 6 de octubre, tuvo un impacto inmediato y masivo en cientos de miles de pasajeros que se encontraban en diversas etapas de sus viajes.

Detalles de la orden de la FAA

La Administración Federal de Aviación, conocida por sus siglas en inglés como FAA, envió un mensaje crítico a las torres de control de los aeropuertos de todo el país. Esta comunicación ordenó la interrupción inmediata de los despegues y dejó bajo evaluación individual los aterrizajes de los vuelos internacionales que ya se encontraban en ruta. La agencia federal indicó que la causa raíz de esta interrupción fue una falla crítica en sus centros de telecomunicaciones, lo que obligó a detener el flujo normal de operaciones aéreas.

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Este no fue un evento aislado en la historia reciente de la aviación civil. Hasta antes de esta fecha, la FAA solo había emitido notificaciones de este tipo dos veces en los últimos 25 años. Una de estas situaciones ocurrió el 11 de septiembre de 2001, en el contexto histórico de los ataques terroristas. La segunda ocurrencia de magnitud similar fue el 11 de enero de 2023, cuando una notificación inicial a las 7:20 a.m. se levantó a las 8:50 a.m. después de 90 minutos debido a un error humano.

Experiencias en aeropuertos principales

En el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, en Texas, la situación generó confusión y desesperación entre los viajeros. Sugey Martínez, una pasajera que llegó cerca del mediodía, fue testigo de cómo el proceso normal de viaje se interrumpió drásticamente. Ella esperaba abordar su vuelo con destino a Pittsburgh, programado para las 2:50 p. m., pero la tripulación informó sobre problemas de tráfico aéreo justo antes del despegue.

Los pasajeros fueron bajados de la aeronave y enviados a la sala de abordaje sin una explicación clara sobre la duración de la demora. La incertidumbre aumentó cuando el conteo del embarque se reinició, dejando a los viajeros sin información concreta. Más de 1600 vuelos se retrasaron y 57 se cancelaron el 6 de octubre en todo el territorio estadounidense, afectando gravemente a la infraestructura aeroportuaria.

Reacciones de los pasajeros

Las reacciones de los usuarios variaron según su perspectiva y experiencia. Mauricio Constanza, un pasajero en el Aeropuerto Internacional O'Hare en Chicago con destino a Houston, afirmó que solo le informaron que su vuelo estaba reprogramado sin dar más detalles. Constanza expresó su esperanza de que la suspensión de los vuelos fuera necesaria para garantizar la seguridad de todos, citando los accidentes aéreos ocurridos en años anteriores.

Por otro lado, la falta de comunicación y asistencia básica generó molestias significativas. Algunos viajeros mencionaron que las aerolíneas no proporcionaron agua ni información sobre lugares donde dormir. Otros sufrieron la pérdida de conexiones con vuelos internacionales a destinos como Bolivia o Dubái, quedándose a merced de las indicaciones de las autoridades sin poder tomar decisiones alternativas de inmediato.

Impacto internacional y próximos pasos

La decisión de la Administración Federal de Aviación trascendió las fronteras de Estados Unidos, generando un efecto dominó en el tráfico aéreo internacional. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reportó la suspensión de decenas de operaciones hacia y desde territorio estadounidense. Además, terminales en Guadalajara, Monterrey y Tijuana experimentaron demoras prolongadas y filas interminables en los mostradores de las aerolíneas.

La paralización también afectó a Canadá, donde las principales aerolíneas cancelaron sus rutas transfronterizas. Las aerolíneas advirtieron que las afectaciones se extenderían a vuelos hacia el Caribe y Sudamérica que requieren cruzar el espacio aéreo norteamericano. La situación continuó mientras se resolvía la falla técnica en los centros de control, dejando a miles de viajeros en una incertidumbre prolongada sobre la reapertura del espacio aéreo y la reprogramación de sus trayectos.