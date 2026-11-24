Empresas como Gráficos Corona enfrentan el cierre por la congelación de cuentas vinculadas al INE y TGM, amenazando 240,000 empleos antes del 24 de diciembre.

Las empresas de impresión que mantienen vínculos contractuales verificables con el Instituto Nacional Electoral (INE) y Talleres Gráficos de México (TGM) enfrentan una crisis operativa inmediata. La medida incluye la congelación de cuentas bancarias sin procesos de debido proceso, lo que coloca en riesgo la continuidad de negocios formales y la estabilidad laboral de miles de trabajadores directos e indirectos. Esta situación crítica amenaza con dejar a estos empleados sin empleo antes del 24 de diciembre, impactando negativamente el inicio del año 2027.

Medidas drásticas contra imprentas formales

La Cámara Nacional de Artes Gráficas (Canagraf), bajo la dirección de Óscar Carnavalli, ha alertado sobre la indefensión total en la que se encuentran firmas como Gráficos Corona. Estas compañías, que han ejecutado trabajos regulares y comprobables para las instituciones citadas, ven suspendido su acceso a cuentas bancarias sin distinción alguna. La medida de tabla rasa ignora la legitimidad de las operaciones realizadas por estos empresarios serios, quienes no tuvieron participación alguna en los actos de corrupción atribuidos al periodo de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala. Esta acción administrativa impacta directamente a la cadena de valor nacional, tal como lo señaló previamente Alejandro Malagón, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin).

Also read INE aprueba designación de Mirna Garduño a pesar de investigaciones en su contra

Búsqueda de responsables sin distinción legal

Las indagatorias de alcance general buscan extender los señalamientos de corrupción más allá del periodo de Taddei Zavala. El objetivo es involucrar a los expresidentes del INE, así como a las administraciones anteriores de Manuel Chávez y Maribel Aguilar en TGM, entidades que subcontrataban servicios solicitados por el instituto electoral. La mera presunción de contratos irregulares ha servido para paralizar a empresarios honestos, a quienes se les ha cortado el flujo de caja necesario para operar sin acusación formal en su contra. Mientras se buscan pruebas de delitos para el contratista favorito de Taddei, José Alfredo Hernández Casillas, se castiga a otras empresas por la simple existencia de vínculos contractuales previos.

Críticas al modelo de subcontratación corrupto

El sector gráfico denuncia un comportamiento similar al de Ebenezer Scrooge, donde el foco no está en identificar a los culpables reales de los desvíos, sino en buscar a quién cobrar las deudas existentes. José Alfredo Hernández Casillas, jefe de Grupo Zeg y Cajas Graf, no contaba con planta productiva propia. En su lugar, procesaba contratos desde su residencia en el Pedregal y subcontrataba servicios a precios inferiores a los normales. Esta práctica ha generado un clima de incertidumbre donde los negocios formales y transparentes sufren las consecuencias de las malas prácticas de terceros, pagando un alto precio por la corrupción ajena.

Impacto en la distribución de abarrotes y empleo

La crisis también se refleja en el comercio mayorista de abarrotes, un motor económico que mueve más de 300 mil millones de pesos anuales en México. La Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas (ANAM), bajo la dirección de Iñaki Elías Caparros, agrupa a más de 120 empresas con presencia en los 32 estados del país. Entre ellas se destacan Almacenes Ibarra, Mayco, Dapsa, Comercial Treviño, Gran Bodega y Dipepsa. Esta red genera aproximadamente 1,800,000 empleos y cuenta con cerca de 700 mil puntos de venta, distribuyendo cerca del 50% de los abarrotes nacionales y abasteciendo a miles de pequeños comercios.

Expansión internacional de Grupo Hycsa en Ecuador

En un contexto de desafíos internos, Grupo Hycsa, dirigido por Ramón Casanova, amplía su presencia internacional al firmar un acuerdo por 162.9 millones de dólares en Ecuador. La firma mexicana recibirá la notificación oficial de aceptación para el diseño, construcción y mantenimiento del tramo Bellavista, Zumba y La Balsa. Este proyecto, impulsado por el Ministerio de Infraestructura y Transporte ecuatoriano, busca mejorar la conectividad del sur del país y fortalecer el intercambio comercial con Perú. Para una compañía con casi 30 años de trayectoria, esta adjudicación refuerza su presencia en Panamá, Paraguay, Bolivia, Colombia y El Salvador.