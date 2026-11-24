La cantante iraní Parastoo Ahmadi y su banda fueron sancionados con latigazos y prohibición de viajar. Un tribunal de apelaciones confirmó la condena por vestir sin el velo obligatorio.

Un tribunal en la ciudad iraní de Qom ha ordenado aplicar 74 latigazos a la cantante Parastoo Ahmadi de 29 años, como castigo por haber aparecido en un video musical sin usar el hiyab obligatorio. Esta medida punitiva fue confirmada por las autoridades del régimen de los Ayatolás tras evaluar la conducta pública de la artista.

La sanción se originó debido a una actuación transmitida en directo por la plataforma YouTube en diciembre de 2024, donde Ahmadi vistió un vestido sin mangas. Las estrictas leyes iraníes prohíben las actuaciones públicas femeninas y exigen el uso de velo y ropa modesta en todo momento.

Also read Declaran culpables de espionaje a dos iraníes en Londres

La mecánica legal de la condena

En junio, un tribunal penal de Qom condenó inicialmente a Ahmadi y a otras ocho personas por atentar contra la moral pública mediante la publicación de material obsceno e indecente. Los acusados negaron rotundamente estos cargos, sosteniendo que su trabajo artístico no violaba las normativas vigentes.

Además de los azotes, el fallo judicial impuso una prohibición estricta que les impide realizar cualquier actividad audiovisual y salir del país durante un periodo de dos años. Esta restricción limita severamente su capacidad para ejercer su profesión y viajar al extranjero.

Posiciones de los implicados y el recurso

Los abogados de Parastoo Ahmadi, ubicados en la ciudad de Qom, denunciaron que la misma suerte corrieron cuatro miembros de su banda y el equipo de producción. La cadena británica BBC destacó esta información, resaltando el alcance colectivo de la sentencia judicial.

A finales de septiembre, un tribunal de apelaciones de Qom rechazó el recurso de los acusados. Este último paso administrativo confirmó la sentencia original, cerrando la vía legal interna para los demandantes y solidificando el castigo impuesto por el sistema judicial iraní.

Impacto y reacción internacional

La condena ha generado una amplia condena por parte de otros artistas iraníes y activistas de derechos humanos. Estos grupos advirtieron que los latigazos constituyen un castigo cruel, inhumano y degradante que viola la prohibición internacional contra la tortura.

La ejecución de estas medidas marca un endurecimiento en la aplicación de las normas de vestimenta y comportamiento público en Irán. El caso de Ahmadi sirve como un precedente claro sobre las consecuencias legales para quienes desafían las directrices de los Ayatolás en medios digitales.