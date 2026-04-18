Parche de Windows de Abril Causa Reinicios Infinitos y Problemas con BitLocker

La reciente actualización mensual de Microsoft para Windows, conocida como Patch Tuesday, ha introducido serios problemas, incluyendo reinicios continuos en servidores y solicitudes inesperadas de claves de recuperación de BitLocker en equipos de escritorio.

Microsoft ha liberado su actualización mensual para Windows, y como es habitual, el parche ya está provocando inconvenientes en numerosos ordenadores.

El problema más reciente se relaciona con una medida de seguridad del sistema operativo que está causando reinicios infinitos en algunas versiones de Windows. Para agravar la situación, otros usuarios informan de un error que solicita la clave de recuperación de BitLocker al arrancar, algo que no debería ocurrir.

Según Neowin, el Patch Tuesday de Windows ha comenzado a generar quebraderos de cabeza a miles de usuarios y organizaciones.

Un fallo crítico en los controladores de dominio que utilizan el Privileged Access Management (PAM) provoca que el equipo entre en un bucle de reinicios. Este inconveniente bloquea por completo la autenticación de usuarios y los servicios de directorio.

Microsoft ha confirmado que el fallo afecta a las versiones de Windows Server 2025 y 2022 que han instalado el parche de abril de 2026. Después de aplicar la actualización y reiniciar, el proceso de validación de credenciales falla, lo que hace que los ordenadores entren en un ciclo infinito de reinicios que impide que el servidor realice funciones básicas de autenticación y directorio.

En un escenario más complejo, este fallo podría dejar inoperativo a todo el dominio.

La explicación técnica detalla que el parche provoca un conflicto entre dos componentes: LSASS y PAM. El primero es el servicio de autoridad local responsable de validar credenciales tanto en inicios de sesión locales como remotos, mientras que el segundo es una capa de protección que limita el acceso y dificulta que un atacante se mueva por la red para obtener cuentas con privilegios elevados.

Dada la complejidad del fallo, Microsoft ha recomendado a los administradores de TI que se pongan en contacto con el servicio de soporte para aplicar una mitigación mientras se desarrolla un parche.

No solo las empresas: los usuarios de Windows 11 también experimentan problemas tras la actualización

El fallo en los controladores de dominio no es el único inconveniente que arrastra el Patch Tuesday de abril. Microsoft también ha confirmado que la misma tanda de actualizaciones está provocando una situación indeseada con BitLocker en Windows 11 y Windows 10.

En los equipos afectados, el sistema solicita la clave de recuperación de BitLocker al arrancar. La compañía ha mencionado que el origen del problema reside en una configuración de directiva de grupo relacionada con el perfil de validación del TPM para firmware UEFI nativo.

Para que el fallo se active, los ordenadores deben cumplir una combinación específica de condiciones, como que la política incluya el registro PCR7 y, al mismo tiempo, el estado de Secure Boot PCR7 Binding aparezca como 'No Posible' en la información del sistema. La buena noticia es que la clave solo será necesaria introducirla una vez y el número de dispositivos afectados parece ser limitado.

Como medida preventiva, Microsoft ha publicado instrucciones para que administradores y usuarios puedan eliminar la configuración de directiva de grupo problemática antes de instalar la actualización.

Cómo pausar las actualizaciones de Windows 11

A estas alturas, las actualizaciones de Windows se han convertido en un problema recurrente para muchos usuarios. Microsoft ha prometido realizar cambios en el sistema operativo, tanto a nivel estructural como en las actualizaciones. Mientras tanto, la única alternativa será retrasar los parches durante un mes o más hasta que llegue una versión más estable.

El proceso es sencillo y solo requiere seguir estos pasos: Haz clic en el botón Inicio y selecciona Configuración. En el menú lateral, haz clic en Windows Update. Busca la opción Pausar actualizaciones y haz clic en el menú desplegable para elegir 'Pausar durante 5 semanas'. Una vez hecho esto, Windows Update mostrará un mensaje avisando que el sistema no buscará actualizaciones hasta la fecha definida. Cuando se cumpla el plazo, Windows Update se reactivará automáticamente





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