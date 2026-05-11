Pareja mexicana-coreana muestra su vida en Monterrey, Nuevo León, México - 'Méxicorea'

La pareja formada por Mirim, una mujer coreana, y Chema, un hombre mexicano, muestra en su canal de Youtube cómo es su vida en Monterrey, Nuevo León, México, con dinámicas culturales que han llevado a choques en su relación.

En las redes sociales hay múltiples historias de latinas que encuentran el amor en el extranjero, ¿pero qué pasa cuando un foráneo se enamora de un mexicano e incluso se queda a vivir en tierra azteca?

,A continuación te presentamos a una pareja conformada por un hombre mexicano y una mujer coreana que muestra cómo es su vida en Monterrey, Nuevo León, México, en su canal 'Méxicorea'. ,Choques culturales entre coreana y un mexicano; conoce a 'Méxicorea',Mirim y Chema están casados desde 2017 y tienen a su hijo Hansol, quien está creciendo en México. En mayo de 2019, la mujer coreana comenzó su canal de Youtube mostrando cómo cocinaba recetas mexicanas, al que llamó ‘Méxicorea’





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