Parlamento Europeo y Gobiernos alcanzan acuerdo para aplicar Acuerdo de Turnberry con condiciones

El acuerdo negociado entre Washington y Bruselas el pasado verano supone renunciar a tomar represalias comerciales por los aranceles generalizados que Estados Unidos aplica a una mayoría de producciones europeas, siempre que el sobrecoste no exceda el 15%. También hay salvaguardas para la economía de Europa y mecanismos de supervisión.

El Parlamento Europeo y los Gobiernos alcanzaron un acuerdo político el 13 de julio de 2022 para aplicar con ciertas condiciones el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Bruselas conocido como Acuerdo de Turnberry.

El acuerdo garantiza que Estados Unidos no nacionalizará las industrias europeas ni utilice los aranceles como herramienta de presión. Se incluye una fecha de vencimiento automática en 2029, salvo que el bloque apruebe una prórroga tras una revisión completa de la situación. La Comisión Europea tendrá que realizar informes trimestrales y se prevén mecanismos de supervisión europarlamentaria.

Además, hay salvaguardas para suspender o pausar el acuerdo en caso de que las empresas europeas resulten perjudicadas severamente o si Estados Unidos impone nuevos aranceles adicionais





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