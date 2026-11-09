Paro en el INE exige salario digno tras rechazo de aumento salarial

Trabajadores del INE inician paro nacional en módulos de atención ciudadana. Exigen salario digno y nivelación de sueldos. La presidenta Claudia Sheinbaum solicita al Consejo General atender las demandas laborales de los empleados electorales.

Este lunes, 9 de noviembre, se espera que trabajadores del Instituto Nacional Electoral ( INE) ejecuten un paro nacional en diversos puntos del país. La medida responde al rechazo directo de la propuesta de incremento salarial de 6% presentada por la institución. Este aumento estaba destinado exclusivamente al personal con nivel FA1 de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC).

Detalles del conflicto salarial y las demandas

El anuncio oficial sobre el incremento de 6% se realizó el 8 de noviembre mediante un comunicado institucional. El documento detalla siete acciones dirigidas al personal de los MAC, con la aplicación del aumento prevista desde enero de 2027. Los trabajadores consideran que esta propuesta es insuficiente y han convocado a la huelga a través de redes sociales. Sus exigencias principales incluyen un salario digno y la nivelación de los sueldos del personal de los módulos. Esta situación se agrava tras la negación previa de aumentos salariales y el escándalo por posibles actos de corrupción asociados a la expresidenta del instituto, Guadalupe Taddei.

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Posiciones oficiales y respuesta inmediata

Ante la convocatoria del paro en los Módulos de Atención Ciudadana del INE, la presidenta Claudia Sheinbaum emitió un llamado directo al Consejo General del instituto. Sheinbaum instó a los consejeros a atender las demandas planteadas por el personal laborista. Por su parte, el INE reconoció oficialmente que existen necesidades urgentes que requieren atención inmediata. La institución afirmó que algunas soluciones demandan procesos de análisis, planeación y disponibilidad de recursos financieros. Sin embargo, el organismo electoral se comprometió a avanzar en las medidas que resulten viables a corto plazo.

Impacto en servicios y operatividad

A pesar del amago de cierre total de las oficinas del INE, la operatividad muestra una respuesta mixta en el territorio nacional. En la Ciudad de México, varios módulos ubicados en la capital abrieron sus puertas desde las 8:00 horas. Estos centros están dando servicio a quienes tienen una cita programada, pero lo hacen con una reducción significativa de personal. En contraste, la situación es más severa en el estado de Veracruz. Se reporta que módulos del INE en distintos municipios se sumaron al paro nacional, suspendiendo actividades este lunes 9 de noviembre. Dos módulos del puerto de Veracruz y uno en la ciudad de Córdoba no han abierto sus puertas, y se espera que más se unan conforme avance la mañana.

Compromisos laborales y futuras medidas

En el acceso principal del INE, se prevé que los trabajadores inconformes lleguen para manifestarse y sostener una reunión con la presidenta provisional del instituto, Blanca Cruz. Además del reconocimiento de necesidades, el INE detalló compromisos específicos para mejorar las condiciones laborales. El organismo asegura fortalecer el cumplimiento de disposiciones sobre jornadas, descansos y prestaciones. Se garantizará el respeto a los 30 minutos destinados al consumo de alimentos durante la jornada laboral. Para el segundo periodo vacacional de 2026, se establecerá un periodo fijo del 24 de diciembre de 2026 al 1 de enero de 2027. Los cinco días restantes se otorgarán de manera escalonada según las necesidades del servicio.

El instituto también indicó que mantiene en marcha procedimientos para renovar el equipamiento tecnológico de los módulos. Se dará atención prioritaria a los requerimientos de materiales, papelería, combustible, artículos de limpieza y demás insumos. Asimismo, se mejorará la prestación de servicios de limpieza y vigilancia. Los gastos de campo, viáticos, peajes y pasajes pendientes del ejercicio 2026 se atenderán conforme a los procedimientos administrativos y los recursos disponibles. Estas medidas buscan aliviar las tensiones laborales mientras se negocian soluciones estructurales al conflicto actual.