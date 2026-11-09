Paro IMSS y marcha del 9 de noviembre en la CDMX: Afectaciones viales y transporte público

Trabajadores del IMSS, Pemex y LyFC marcharán el 9 de noviembre en la CDMX. Conoce la ruta desde Siglo XXI al Zócalo, las vialidades afectadas y los ajustes en el transporte público.

La segunda semana de noviembre iniciará con profundas alteraciones en la movilidad de la capital mexicana debido a una movilización masiva programada para este lunes 9 de noviembre. El Instituto Mexicano del Seguro Social, en alianza con trabajadores de Petróleos Mexicanos y Luz y Fuerza del Centro, ejecutará esta protesta para demandar respuestas inmediatas sobre el pliego petitorio presentado a finales de octubre.

Inicio y ruta oficial de la megamarcha

La movilización de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social comenzará puntualmente a las 15:00 horas, un horario que promete generar congestión crítica en las arterias viales del centro de la ciudad. El punto de concentración establecido es el Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, ubicado específicamente en la avenida Cuauhtémoc número 330 dentro de la colonia Doctores, donde miles de personas se unirán al contingente.

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Tras la salida inicial, el grupo proscribirá hacia el Zócalo de la Ciudad de México, trazando una ruta que incluye una parada estratégica frente a la Cámara de Senadores. Este punto intermedio es crucial, ya que los manifestantes buscan utilizar esta ubicación para presionar directamente a los legisladores y obtener respuestas concretas a sus demandas laborales y sociales planteadas previamente.

Vialidades clave con cierre parcial o restringido

La organización de este evento, acordado por unanimidad durante la Segunda Asamblea Nacional de Trabajadores en Resistencia, congregará a personas de siete entidades del país, lo que extiende el impacto de la protesta más allá de los límites locales. Aunque no se han divulgado las calles específicas con antelación por parte de los organizadores, las autoridades capitalinas han advertido que las afectaciones se centrarán en el Centro Histórico y sus alrededores inmediatos.

Se estima que el trayecto total de la protesta tendrá una extensión aproximada de 5.5 kilómetros, cubriendo vialidades de alto tráfico como la avenida Cuauhtémoc y la calle Bucareli. La ruta continuará por Paseo de la Reforma al pasar frente al Senado, para luego dirigirse hacia el centro histórico siguiendo la avenida Juárez y calles aledañas como Francisco I. Madero o 5 de Mayo con dirección final al Zócalo capitalino.

Recomendaciones para automovilistas y transporte público

Para evitar demoras significativas, los conductores deben considerar rutas alternas como la Avenida Insurgentes Sur, el Eje Central Lázaro Cárdenas o el Viaducto Miguel Alemán al transitar por la zona céntrica. El transporte público de la Ciudad de México podría experimentar ajustes operativos debido a la magnitud de la concentración, por lo que se sugiere verificar las actualizaciones oficiales a través de las redes sociales de los servicios de movilidad.

Las estaciones del Metro que presentan mayor riesgo de retrasos o alta afluencia incluyen Hospital General en la Línea 3, así como Balderas y Zócalo/Tenochtitlán. Además, las estaciones Hidalgo, también en las Líneas 2 y 3, y Pino Suárez en las Líneas 1 y 2, podrían verse afectadas. En el caso del Metrobús, se prevén modificaciones en estaciones que cruzan el corredor formado por Cuauhtémoc, Reforma y el Centro Histórico, lo que requerirá planificación adicional por parte de los usuarios.