Paro Judicial 7 de noviembre 2026: Impacto y Sedes Bloqueadas en México

El Poder Judicial de la Federación mantiene el paro este sábado 7 de noviembre por desacuerdo con la evaluación de desempeño. Conozca las sedes afectadas y el impacto real en trámites.

El Poder Judicial de la Federación continúa con la suspensión de actividades laborales este sábado 7 de noviembre, una medida iniciada el viernes anterior que ha paralizado al menos 40 sedes en 23 estados del país. Esta movilización masiva, que incluye reportes de bloqueos como el de jubilados en Playas de Rosarito, responde al rechazo contra el nuevo esquema de evaluación del desempeño del personal de carrera judicial, establecido mediante el Acuerdo General AG-POAJ-025/2026.

Desacuerdo con Evaluación Laboral

El núcleo del conflicto radica en el Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre, mediante el cual el Órgano de Administración Judicial (OAJ) instauró el proceso de evaluación de desempeño. Los trabajadores del sistema de justicia, incluidos secretarios, actuarios y oficiales, consideran que los criterios impuestos ponen en riesgo sus derechos laborales, la estabilidad en sus puestos y la permanencia en la carrera judicial.

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Los inconformes argumentan que las reglas actuales podrían afectar negativamente su situación profesional, lo que ha motivado la organización de la huelga en diversas instalaciones federales a lo largo de la geografía nacional. La solidaridad de los trabajadores se ha extendido rápidamente, con la incorporación progresiva de más empleados a la protesta, lo que podría aumentar el número de sedes afectadas en los próximos días.

Sedes Afectadas y Bloqueos

Los informes detallados sobre la movilización indican que la suspensión de actividades ha alcanzado un alcance nacional significativo, cubriendo al menos 40 sedes en 23 estados federados. Entre los puntos específicos confirmados se encuentran disturbios y bloqueos en ubicaciones críticas como las instalaciones de Playas de Rosarito, donde grupos de jubilados se han unido a las protestas para exigir cambios en la política de evaluación.

La situación puede variar conforme se incorporen más trabajadores a la protesta, lo que hace que el mapa de afectaciones sea dinámico y cambiante. Los reportes difundidos durante la jornada confirman que la movilización no está limitada a una sola región, sino que es un fenómeno estructural que abarca múltiples estados del territorio nacional.

Impacto en Trámites Judiciales

La suspensión de actividades puede provocar retrasos significativos en la atención presencial y en los procedimientos que requieren la intervención directa del personal de juzgados y tribunales federales. Entre las posibles afectaciones para los usuarios se encuentran la recepción de promociones y documentos, la atención de asuntos ordinarios y el desarrollo de audiencias programadas en las sedes que mantienen el paro.

Es crucial aclarar que no existe una confirmación absoluta de que todos los trámites judiciales estén suspendidos a nivel nacional, ya que la atención de asuntos urgentes y las guardias pueden variar dependiendo del órgano jurisdiccional específico. Por ello, las personas que tengan una audiencia o diligencia programada deben consultar directamente con el juzgado o tribunal correspondiente antes de trasladarse a las instalaciones.

Defensa del Órgano de Administración

Por su parte, el Órgano de Administración Judicial ha asegurado que la primera evaluación tendrá un carácter exclusivamente diagnóstico y que sus resultados no implicarán aprobación ni reprobación, ni tendrán consecuencias individuales sobre la permanencia o separación del personal. El organismo explicó que el objetivo principal es identificar fortalezas y áreas de oportunidad para impulsar la capacitación y mejorar el desempeño de quienes integran la carrera judicial.

A pesar de las explicaciones del organismo rector, los trabajadores mantienen su postura de inconformidad, argumentando que cualquier evaluación vinculada a la permanencia en el puesto representa una amenaza a su estabilidad. La tensión entre el gobierno judicial y sus empleados continúa siendo el eje central de la crisis institucional actual.